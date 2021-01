Quest-ce que Cameo et quelles célébrités pouvez-vous engager pour des vidéos?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous ne pensez pas à un cadeau pour votre père? Voici une idée: demandez à son entraîneur de football préféré de lui envoyer une vidéo de joyeux anniversaire. Tout ce que vous avez à faire est dutiliser lapplication Cameo - elle permet aux gens ordinaires dembaucher des athlètes, des acteurs et toutes sortes de célébrités pour créer des messages vidéo personnels pour toute occasion ou vacances.

Par exemple, vous pouvez engager lentraîneur des Florida Gators, Steve Spurrier, pour féliciter votre enfant davoir remporté son match, ou vous pouvez engager Nick Lachey à 98 degrés pour chanter une chanson damour à votre partenaire, ou vous pouvez demander à Snoop Dogg de rapper pour votre ami. Heck, même Carole Baskin de Tiger King de Netflix est sur Cameo. Des milliers de stars et dinfluenceurs sont disponibles, mais leurs vidéos ont un coût. Certains sont aussi bon marché que 1 $, mais nous en avons vu dautres au prix de 299 $.

Cameo donne aux célébrités un moyen de gagner un revenu supplémentaire et met les fans directement en contact avec les stars quils aiment. Voici comment ça fonctionne.

Cameo est une plate-forme basée aux États-Unis pour les célébrités et les gens ordinaires. Il est disponible sous forme de site Web et dapplication mobile pour les utilisateurs Android et iOS . Ladhésion est gratuite - en tant que talent ou en tant quutilisateur - mais si vous souhaitez utiliser lapplication pour envoyer un message direct à une star ou lui demander une vidéo, vous devez payer. Talent on Cameo peut être des athlètes, des musiciens, des acteurs, des YouTubers, des TikTokers, des réalisateurs, toute personne célèbre en gros. Et ils fixent leurs propres prix dans lapplication.

Lorsque vous trouvez quelquun sur Cameo, deux options sont généralement disponibles: DM (message) ou envoyer une requête. Tout le monde a des prix différents, et certaines célébrités ne proposent que des demandes. Par exemple, Lindsay Lohan facture 219,99 $ pour les demandes et 19,99 $ pour un DM. Mais Brian Baumgartner de lémission The Office ne propose que des demandes - pas de DM - pour 199,99 $. Leurs profils ont généralement des exemples de demandes de vidéo Cameo que vous pouvez également afficher.

Les profils de talents ont une brève biographie que vous pouvez consulter, ainsi que les balises auxquelles ils sont associés (comme les acteurs, les comédiens, etc.), leurs meilleurs camées, leur temps de réponse moyen et un score dévaluation sur 5 étoiles (plus vous pouvez lire les critiques). Vous pouvez également rejoindre gratuitement le fan club dune célébrité à partir de son profil pour éviter la file dattente et donner la priorité à votre vidéo Cameo, accéder à tous leurs précédents Cameos et être le premier informé des offres et des baisses de prix.

Certaines célébrités de Cameo proposent également des appels Zoom en direct si vous le demandez, bien quils soient plus chers quune vidéo Cameo standard. Si vous avez un budget limité, le chat est de loin loption la moins chère si vous souhaitez simplement poser une question à une célébrité ou envoyer un message rapide.

Si vous souhaitez utiliser Cameo, la première chose à faire est de rejoindre. Vous pouvez le faire à partir du site Web Cameo ou de lapplication mobile. En tant quutilisateur, il existe une variété doptions de connexion, de Facebook à lidentifiant Apple ou à votre e-mail. Il est gratuit de rejoindre et dutiliser Cameo - la seule chose qui coûte de largent, ce sont les demandes et les DM des talents. En parlant de talent, si vous souhaitez rejoindre Cameo en tant que célébrité, vous devez postuler ici . Cameo vous répondra dans les 72 heures.

Noubliez pas que vous pouvez pimenter votre profil Cameo. Vous pouvez ajouter une photo de profil, une date de naissance, un identifiant Twitter et rendre les vidéos publiques pour que les autres puissent les voir (ou privées, si vous le souhaitez). Vous pouvez faire tout cela à partir du tableau de bord du site Web Cameo ou de la page Profil (icône Cameo dans la barre de navigation) dans lapplication mobile Cameo. Vous pouvez également afficher lactivité de votre compte dans lapplication mobile Cameo - recherchez simplement licône en forme de cloche dans la barre de navigation.

Sur le site Web de Cameo, la page daccueil vous montre les talents en vedette ainsi quune barre de recherche que vous pouvez utiliser pour saisir les noms de célébrités et trouver des talents. Dans lapplication mobile Cameo, la page de recherche (icône en forme de loupe dans la barre de navigation) vous montre également les talents et les talents par catégories ainsi quune barre de recherche. Il existe également une page Parcourir (icône de télescope dans la barre de navigation) qui vous permet de parcourir les camées en vedette des talents.

Alors, disons que vous avez trouvé une célébrité que vous souhaitez contacter, comme Denise Richards . Sur son profil, vous verrez un bouton qui dit Demande avec un prix. Actuellement, lactrice facture 179,99 $ pour une demande. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton de demande, vous devez choisir si cest pour vous ou un ami. On vous posera ensuite des questions sur loccasion, les pronoms, les instructions, etc. Vous pouvez également ajouter une courte vidéo avec votre demande.

Cameo accepte les paiements directs par carte de crédit. Les résidents américains utilisant iOS peuvent également acheter des «crédits Cameo» à stocker dans leur compte pour les utiliser ultérieurement sur des vidéos. Une fois la demande soumise, le talent Cameo dispose de sept jours pour accepter ou refuser le projet. Si elle est acceptée, la célébrité enregistrera la vidéo et Cameo enverra un lien vers la vidéo aux numéros de téléphone et adresses e-mail indiqués avec la demande. La vidéo peut être téléchargée et partagée.

Si le talent ne répond pas à la demande dans un délai dune semaine, Cameo a déclaré que tous les frais seraient restitués dans votre portefeuille (USD uniquement).

Si vous souhaitez économiser de largent, envoyez peut-être un message à une célébrité au lieu de demander une vidéo. Par exemple, le comédien Jon Lovitz de Saturday Night Live vous permettra de lui envoyer un message pour seulement 2,99 $. Tout ce que vous avez à faire est dappuyer sur le bouton DM de son profil et vous avez alors 250 caractères pour poser une question ou obtenir des conseils. Vous pouvez également envoyer une photo. Malheureusement, avec les DM, Cameo a déclaré quune réponse nétait pas garantie et quaucun remboursement nétait accordé dans cette situation.

Parce que les DM ne sont pas garantis, cest là que les critiques sur le profil dune célébrité sont vraiment utiles. Cela vaut la peine de vérifier leur note et de scanner les commentaires des critiques pour voir ce que les autres utilisateurs ont à dire sur leur expérience. Si vous voyez que le talent a tendance à répondre aux chats, alors cela pourrait être un risque à prendre.

Dans lapplication mobile Cameo, vous pouvez accéder à la page Messages (icône de chat dans la barre de navigation) pour afficher vos DM existants avec du talent.

Vous pouvez rejoindre gratuitement le fan club dune célébrité depuis son profil. Appuyez simplement sur le bouton Fan Club et vous pourrez sauter la file dattente pour donner la priorité à votre vidéo Cameo, accéder à tous leurs Cameos précédents et être le premier à connaître les offres et les baisses de prix. Cameo a déclaré que plus davantages venaient également dans les fan clubs.

Le prix (USD) variera, car il est fixé individuellement par chaque célébrité. Vous pouvez voir combien de demandes et un DM coûte sur leur profil. Sils sont disponibles, vous verrez des boutons rose demande et DM pour démarrer une transaction avec eux. Sils ne sont pas disponibles, leur profil indiquera "temp indisponible" et les boutons seront clairs. Vous pouvez également voir loption de demander un appel Zoom avec talent. Ce sont généralement les options les plus chères et elles ne sont pas très courantes à trouver.

Lorsque vous êtes prêt à embaucher des talents, connectez-vous à votre compte, cliquez sur le bouton de demande ou DM, remplissez le formulaire de demande et cliquez sur le bouton de réservation lorsque vous avez terminé. Cameo accepte AMEX, Mastercard, VISA, PayPal sur le Web. Lapplication mobile Cameo accepte également votre portefeuille numérique comme Apple Pay ou Google Pay. Cameo accepte également le financement Affirm. Sil est approuvé après une vérification rapide de la solvabilité, Affirm vous permettra de payer Cameo selon un plan de paiement mensuel avec intérêts.

La liste des talents sur Cameo ne cesse de sallonger, mais voici quelques exemples remarquables que nous avons remarqués en janvier 2021:

Consultez le centre daide de Cameo si vous avez dautres questions.

Écrit par Maggie Tillman.