(Pocket-lint) - TikTok est devenue la dernière application à ajouter une fonction de résumé annuel, donnant aux utilisateurs la possibilité de redécouvrir certaines de leurs vidéos préférées.

Le récapitulatif est ajouté une fois que les utilisateurs téléchargent le dernier logiciel de lapplication, ce qui leur donne une présentation de Spotify et une collection personnalisée de clips avec lesquels ils se sont engagés au cours des 12 derniers mois. Ce package contient également des «vibrations», basées sur le type de contenu que les utilisateurs regardent le plus, ainsi que des statistiques sur la fréquence à laquelle vous avez commenté, partagé et aimé certains messages.

Les fans de TikTok pourront accéder à la nouvelle fonctionnalité en appuyant sur licône dans le fil `` Pour vous ou sur la bannière dans la section Découvrir, et, pour ceux qui nont été un utilisateur que pendant une courte période, la liste saffichera certaines vidéos du Top 100 de lentreprise. Si vous partagez votre vidéo, vous serez également récompensé par un badge spécial.

Lajout est un moyen intéressant pour les utilisateurs de revenir sur certains moments de divertissement dune année 2020 difficile - une année qui a également présenté ses propres défis pour TikTok en tant quentreprise. Bien quil ait connu une croissance rapide au cours des deux dernières années - et est actuellement en passe de dépasser le milliard dutilisateurs - il a également été interdit en Inde et fait face à des problèmes persistants aux États-Unis.

Bien sûr, la presse négative reçue est légèrement combattue avec des fonctionnalités telles que le résumé annuel, car les vidéos sont partageables - incitant ainsi plus dutilisateurs à sinscrire et à participer - et à rappeler aux utilisateurs existants la valeur de lapplication pour eux.

Écrit par Conor Allison.