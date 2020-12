Obtenez le superbe VPN Ivacy pour moins cher avec cette offre de Noël incroyable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ny a rien de tel quun VPN pour élargir vos horizons numériques - un réseau privé virtuel peut faciliter considérablement vos déplacements sur le Web sans avoir à vous soucier des problèmes de surveillance et de confidentialité, et peut également vous aider à accéder à du contenu que vous auriez autrement trouver.

Ivacy est lun des meilleurs du coin, vous permettant de masquer rapidement et facilement votre identité et votre emplacement, et ouvre de nouveaux mondes de possibilités, et pour célébrer Noël cette année, il organise une vente absolument incroyable, en retirant 90% de son prix régulier et en louant vous le récupérez pour seulement 1 $ par mois. Lisez la suite pour découvrir quelques-unes des façons dont Ivacy pourrait vous aider.

Lune des parties les plus libératrices de lutilisation dun VPN est de pouvoir dire au revoir à la question du contenu géo-verrouillé. Il est si courant de se faire recommander une émission par un ami, pour un service de streaming comme Netflix, et de découvrir ensuite que vous ne pouvez pas la regarder car elle nest pas sur la version de la plate-forme de votre pays.

Cela nous arrive tout le temps sur YouTube également, en recevant des recommandations vidéo qui nous confrontent à lavertissement que "Ce contenu nest pas disponible dans votre région". Cest tellement fatiguant, et cest pourquoi cest si génial de pouvoir utiliser Ivacy pour contourner cela. Changez simplement votre emplacement dun simple toucher, en sélectionnant parmi la large gamme doptions du VPN, et comme cela, vous serez masqué et pourrez regarder tout contenu auquel une personne de ce pays aurait accès.

Cest vraiment libérateur et vous fait vous sentir plus comme un citoyen dun monde numérique, au lieu dêtre simplement enfermé dans la gamme étroite doptions que vous êtes censé avoir. De plus, Ivacy propose une vaste gamme de serveurs VPN, avec plus de 3500 dans le monde . Cela signifie que vous ne serez jamais bloqué sans serveur pour rejoindre la destination de votre choix.

Bien sûr, tout en étant capable de regarder ce que nous voulons est vraiment génial, lautre grand avantage de lutilisation dun VPN est que vous récupérez votre vie privée. Entre les cookies et les trackers, même si vous utilisez le mode privé ou incognito de votre navigateur préféré, vous laisserez toujours une empreinte numérique derrière vous, que les entreprises ne voudront que trop aspirer.

Utilisez un VPN cependant, et vous serez complètement et totalement masqué pour la première fois - votre adresse IP brouillée et vos données de localisation un hareng rouge complet. Cela signifie que vous pouvez revenir à lépoque où vous naviez pas à vous soucier des publicités personnalisées et revenir à la navigation librement. Vous ne serez pas encombré par les trackers et pourrez faire ce que vous voulez sans quune société ne regarde par-dessus votre épaule, comme les choses devraient être.

Cependant, Ivacy garde également les choses incroyablement rapides - vous nobtiendrez pas une baisse de vos vitesses même si vous exécutez tout via un VPN, ce qui le rend facile à utiliser. Cest aussi plus rapide que de nombreux concurrents, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Bien sûr, un VPN sur votre ordinateur portable peut être vraiment utile et vous aider pendant que vous naviguez et travaillez, mais Ivacy est loin dêtre limité à une utilisation sur votre bureau - il a également des applications qui fonctionnent avec les smartphones et les tablettes, pour vous assurer que vous peut protéger tous vos appareils.

Vous pouvez linstaller sur jusquà 10 appareils différents avec un abonnement, ce qui est probablement plus que suffisant pour la plupart des gens, et vous lancer dans la navigation privée en évitant la localisation, que vous soyez sur mobile ou non. Il existe également des extensions pratiques pour un grand nombre de navigateurs Web différents, au cas où vous préférez utiliser Ivacy par navigateur.

Si tout cela ajoute à quelque chose qui, selon vous, pourrait vous aider dans votre quotidien, il ny a jamais eu de meilleur moment pour obtenir un abonnement Ivacy - vous pouvez lobtenir pour seulement 1 $ par mois en ce moment , une affaire folle en lhonneur. de Noël.