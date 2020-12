Zoom lève le plafond dappel pour Noël

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir levé son plafond dappels gratuits de 40 minutes pendant Thanksgiving , Zoom fait de même pour la période des fêtes.

Il y aura trois périodes de fête où la limite de temps libre sera supprimée, pour marquer la fin de Hanoukka et Kwanzaa, et pour célébrer Noël et le nouvel an.

Les familles et les amis du monde entier pourront avoir des chats Zoom vidéo et audio sans restriction aux trois dates et heures suivantes:

De 10 h 00 HE (15 h 00 GMT) le jeudi 17 décembre à 6 h 00 HE (11 h 00 GMT) le samedi 19 décembre.

De 10 h 00 HE (15 h 00 GMT) le mercredi 23 décembre à 6 h 00 HE (11 h 00 GMT) le samedi 26 décembre.

De 10 h 00 HE (15 h 00 GMT) le mercredi 30 décembre à 6 h 00 HE (11 h 00 GMT) le samedi 2 janvier.

Tous les appels pendant ces périodes seront illimités pour les membres gratuits. Les membres payants peuvent de toute façon passer des appels au-delà de la limite de 40 minutes.

Vous navez rien à faire avec votre propre compte ou application Zoom, il vous suffit de passer des appels comme dhabitude.

