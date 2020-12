Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Discord permet aux utilisateurs dun ordinateur portable ou dun PC de passer des appels de groupe et de partager ce qui se passe sur leur écran. Désormais, la société présente la même fonctionnalité aux utilisateurs de smartphones, comme lont dabord repéré les développeurs XDA .

Tout ce que vous avez à faire est douvrir lapplication mobile sur votre iPhone ou téléphone Android et de commencer à diffuser. Vous pourrez afficher nimporte quoi sur votre écran, tout comme le client de bureau, sauf si vous ouvrez une application qui bloque spécifiquement lenregistrement décran, telle que Netflix et dautres services de streaming.

Au niveau de base, Discord est lun des moyens les plus simples de communiquer avec vos amis via la voix, le texte et la vidéo. Si vous avez expérimenté Slack sur le lieu de travail, pensez à Discord comme étant la même chose, ne visant que les joueurs et avec beaucoup plus de fonctionnalités. Il est multi-plateforme et peut être utilisé où que vous soyez. Il est disponible en téléchargement gratuit pour Windows, Mac, Android, iOS et même Linux. Vous pouvez également lutiliser directement dans un navigateur Web sans même le télécharger.

Discord permet à des amis de discuter entre eux soit en tête-à-tête, soit en groupe via un serveur. Vous pouvez lutiliser pour envoyer des messages directs à des amis, passer des appels vidéo avec eux, discuter avec la voix et, bien sûr, partager lécran. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de lapplication, consultez notre explicateur détaillé ici .

La fonctionnalité de partage décran mobile de Discord sera déployée à partir du 17 décembre 2020.

Écrit par Maggie Tillman.