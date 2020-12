Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le concept des entraînements à domicile nest pas vraiment nouveau, mais lidée a été radicalement transformée au cours des dernières années. Il est révolu le temps des DVD soutenus par des célébrités et des plans de mise en forme rapide, maintenant remplacés par des professionnels utilisant YouTube, Instagram ou des services à la demande.

Lun de ces services est Fiit, une application et une plate-forme de fitness conçue pour remplacer votre abonnement à la salle de sport et vous guider à travers des plans personnalisés impliquant le cardio, la force et le rééquilibrage.

Cependant, il y a beaucoup plus à comprendre sur la façon dont ces entraînements à domicile se déroulent exactement, comment vos progrès sont suivis, ce dont vous aurez besoin pour commencer et - peut-être le facteur le plus important - combien tout cela coûte.

Pour ceux qui sont désireux dapprendre tout ce quil y a à savoir sur Fiit et de laisser derrière eux la salle de sport bondée et chargée de germes, sautons dedans.

Nous avons déjà fait allusion au concept plus large, mais doublons ici. À la base, lapplication Fiit vous permet daccéder à des centaines de cours dans trois `` studios différents - Cardio, Strength et Rebalance. Ces cours sont des balades de 10, 25 ou 40 minutes, avec la difficulté qualifiée dentrée de gamme, débutant, intermédiaire, avancé ou tous niveaux.

Si vous avez un téléviseur sur lequel vous prévoyez de vous entraîner, vous pouvez connecter votre appareil iOS ou Android via un câble HDMI, ou vous pouvez diffuser ou diffuser des entraînements via Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV ou Sky Q.

Si vous voulez garder des choses sur votre smartphone ou votre tablette, cest aussi une option - ne connectez simplement rien et la classe roulera. Cela vous permet deffectuer des entraînements à lextérieur ou même de profiter des conseils de Fiit pendant que vous êtes dans la salle de sport. Un peu va à lencontre de lobjectif principal, mais le fait est que vous pouvez faire ces entraînements où que vous soyez.

Les entraînements peuvent être sélectionnés manuellement en passant par les différents filtres et menus, ou vous pouvez démarrer lun des nombreux exercices qui sont automatiquement exécutés lorsque vous êtes sur un plan. Vous avez ensuite la possibilité de lier un tracker compatible (plus sur léquipement ci-dessous) et dattendre que les choses se chargent. Chaque entraînement du studio Strength and Cardio commence par un échauffement et se termine par une récupération, et vous serez en harmonie avec lentraîneur à chaque étape.

Il existe de nombreuses structures différentes pour les classes, et vous pouvez afficher la répartition de chaque classe dans lapplication avant de commencer - cela signifie que vous savez exactement sur quoi vous travaillerez et pendant combien de temps, ainsi que le favori de tout le monde, combien temps de repos que vous aurez.

Cependant, le feedback en temps réel est lendroit où Fiit brille vraiment. Si vous avez une ceinture pectorale compatible (Fiit propose deux sangles pectorales différentes que vous pouvez acheter via la boutique Fiit ) ou une Apple Watch, une montre intelligente Samsung Galaxy ou une montre intelligente Fitbit, votre fréquence cardiaque sera affichée à lécran pendant que vous vous entraînez et, dans le cas des cours de cardio, contribuer aux «points Fiit». Pour les cours de force, les sangles pectorales de Fiit sont également capables de compter vos répétitions pour chaque exercice dune séance dentraînement.

Ces deux choses sont essentiellement des mesures de vos niveaux deffort pendant le cours, et servent à la fois de point de référence pour votre progression et comment vous vous comparez aux autres utilisateurs qui ont suivi le cours.

Tous les cours ne doivent pas non plus être suivis à la demande contre vous-même. Fiit propose également un programme quotidien de 60 classes différentes sur lesquelles vous pouvez réserver, vous présenter aux côtés dautres utilisateurs de Fiit et progresser dans le classement en direct.

Une fois que vous avez téléchargé lapplication Fiit, inscrit et configuré votre abonnement, vous recevrez automatiquement un essai gratuit de 14 jours.

Si vous appréciez cette petite période de test, vous avez alors le choix entre trois options dabonnement Premium différentes. Le paiement mensuel vous coûtera 20 £ par mois, les paiements trimestriels seront de 45 £ tous les trois mois et un abonnement annuel de 120 £.

En étant membre, vous aurez accès à plus de 600 cours et 20 plans dentraînement axés sur le HIIT, la musculation, le yoga, la flexibilité et bien plus encore. Comme nous lavons mentionné dans la section précédente, cela vous donne également accès aux statistiques en direct et aux classements pendant les entraînements, ce qui vous permet de suivre vos progrès au fil du temps.

Les appareils de suivi compatibles - qui sont tous répertoriés ici - sont purement facultatifs, mais, afin de tirer le meilleur parti de Fiit, nous vous recommandons vivement dinvestir dans un et de le synchroniser. Cela vaut aussi pour léquipement. De nombreux cours nécessiteront des haltères, des kettlebells, des bandes flexibles, etc., mais ils ne sont pas nécessaires à chaque fois.

Naturellement, avoir du matériel vous ouvre plus de cours, en particulier si vous vous concentrez davantage sur les entraînements et les plans de force. Pendant que vous y êtes, prenez un petit tapis dexercice pour aider à amortir vos genoux et vos coudes; vous nous remercierez lorsque vous réussirez à survivre à plusieurs séries de mouvements de presse et de planche du diable.

Alors quil était autrefois limité au Royaume-Uni et en Irlande, Fiit est maintenant devenu une opération mondiale. Lapplication est désormais disponible au téléchargement dans 175 pays - dont les États-Unis, le Canada et lAustralie - et la société propose également une livraison internationale sur ses sangles pectorales, qui peuvent être achetées en GBP, USD ou EUR.

Si vous souhaitez vous inscrire - ce que vous pouvez faire sur le site Internet de Fiit - le paiement sera effectué en GBP puis converti dans votre devise locale. Pour ceux qui sinscrivent via lApp Store dApple, le paiement sera plutôt effectué dans la devise locale de votre App Store.

Écrit par Conor Allison.