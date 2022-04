Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le concept d'entraînement à domicile n'est pas tout à fait nouveau, mais il s'est considérablement transformé ces dernières années.

L'époque des DVD soutenus par des célébrités et des plans de remise en forme rapide est révolue, et les professionnels se tournent en masse vers YouTube, Instagram ou les services à la demande.

L'un de ces services est Fiit, une plateforme de fitness conçue pour remplacer votre abonnement à une salle de sport et vous guider à travers des plans personnalisés impliquant un travail de cardio, de force et de rééquilibrage.

Cependant, il y a beaucoup plus à comprendre sur le déroulement exact de ces séances d'entraînement à domicile, sur le suivi de vos progrès, sur ce dont vous aurez besoin pour commencer et - peut-être le facteur le plus important - sur le coût de tout cela.

Pour ceux qui sont impatients d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Fiit et de laisser derrière eux les salles de sport bondées et pleines de germes, allons-y.

Nous avons déjà fait allusion au concept général, mais allons-y à fond.

À la base, l'application Fiit vous permet d'accéder à des centaines de cours (plus de 700, à l'heure où nous écrivons ces lignes, dispensés par près de 40 entraîneurs) dans trois " studios " différents : Cardio, Strength et Rebalance. Les cours durent 10, 25, 40 ou 60 minutes, avec une difficulté qualifiée d'entrée de gamme, de débutant, d'intermédiaire, d'avancé ou de tous niveaux.

Si vous avez un téléviseur sur lequel vous prévoyez de vous entraîner, vous pouvez connecter votre appareil iOS ou Android via un câble HDMI, ou vous pouvez diffuser vos séances d'entraînement via Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Sky Q ou une smart TV Samsung.

Si vous voulez garder les choses sur l'application smartphone/tablette - ou sur votre ordinateur portable via l'application web - c'est également une option. Cela vous permet d'effectuer des séances d'entraînement à l'extérieur, lorsque vous n'êtes pas chez vous, ou même de profiter des conseils de Fiit lorsque vous êtes à la salle de sport.

Les séances d'entraînement peuvent être sélectionnées manuellement en passant par les différents filtres et menus, ou vous pouvez commencer l'un des nombreux exercices qui vous sont proposés automatiquement lorsque vous êtes inscrit à un programme. Vous avez ensuite la possibilité d'associer un tracker compatible (plus d'informations sur l'équipement requis ci-dessous) et d'attendre que les choses se chargent.

Chaque séance d'entraînement du studio de musculation et de cardio commence par un échauffement et se termine par un retour au calme, avec au moins quelques blocs de travail au milieu et une section finale toujours mortelle. Bien entendu, à chaque étape, vous serez associé à l'entraîneur.

La composition d'un cours se fait au cas par cas, mais vous pouvez consulter la répartition de chaque cours dans l'application avant de commencer - cela signifie que vous savez exactement ce que vous allez travailler et pendant combien de temps, ainsi que, ce que tout le monde préfère, combien de temps de repos vous aurez.

Le feedback en temps réel est le point fort de Fiit. Si vous disposez d'une ceinture pectorale compatible (Fiit propose la sienne dans la boutique Fiit) ou d'une Apple Watch, d'une smartwatch Samsung Galaxy ou d'une smartwatch Fitbit, votre fréquence cardiaque s'affichera à l'écran pendant que vous vous entraînez et, dans le cas des cours de cardio, contribuera aux "points Fiit". Pour les cours de musculation, la ceinture pectorale Fiit (et la Wahoo Tickr X) est également capable de compter les répétitions pour chaque exercice d'une séance d'entraînement.

Ces deux éléments sont essentiellement des mesures de vos niveaux d'effort pendant le cours, et servent à la fois de point de référence pour vos progrès et de comparaison avec les autres utilisateurs qui ont suivi le cours.

Il n'est pas nécessaire de suivre tous les cours à la demande contre soi-même. Fiit propose également un programme quotidien de 60 cours différents auxquels vous pouvez vous inscrire, vous présenter aux côtés d'autres utilisateurs de Fiit et progresser dans le classement en direct.

Les dispositifs de suivi compatibles - qui sont tous répertoriés ici - sont purement facultatifs, mais, afin de tirer le meilleur parti de Fiit, nous vous recommandons vivement d'en investir un et de le synchroniser.

En faisant cela, vous serez en mesure de concourir sur les classements pour le plus de répétitions ou de points Fiit gagnés dans un seul cours, ainsi que de voir votre fréquence cardiaque moyenne dans votre profil. Le tracker le plus précieux, à notre avis, est une ceinture pectorale qui est également capable de suivre les répétitions, car cela vous donnera un excellent point de référence lorsque vous reviendrez inévitablement à d'anciens cours.

Cela vaut également pour l'équipement. La plupart des cours de musculation nécessitent des haltères, et certains cours de rééquilibrage seront plus efficaces avec des blocs de yoga ou des bandes, mais ils ne sont pas indispensables à chaque fois.

Naturellement, le fait de disposer d'un certain équipement vous ouvre la porte à davantage de cours, en particulier, comme nous l'avons dit, si vous vous concentrez davantage sur les entraînements et les plans de musculation. Pendant que vous y êtes, achetez un petit tapis d'exercice pour amortir vos genoux et vos coudes ; vous nous remercierez lorsque vous parviendrez à survivre à de multiples séries de presse du diable et de burpees.

Une fois que vous aurez téléchargé l'application Fiit, que vous vous serez inscrit et que vous aurez configuré votre abonnement, vous recevrez automatiquement un essai gratuit de 14 jours.

Si vous appréciez cette petite période d'essai, vous aurez alors le choix entre deux options d'abonnement Premium. L'une d'entre elles vous coûtera 20 $ / 20 £ / 20 € par mois, ou vous pouvez diviser ce montant par deux, essentiellement en payant un abonnement annuel en une fois (120 $ / 120 £ / 120 €).

En ayant un abonnement, vous aurez accès à plus de 700 classes et plans d'entraînement centrés sur des sujets comme le HIIT, la musculation, le yoga, la flexibilité, la respiration et bien plus encore. Comme nous l'avons mentionné dans les sections précédentes, cela vous donne également accès à des statistiques en direct et à des classements pendant les séances d'entraînement, ce qui vous permet de suivre vos progrès au fil du temps.

Fiit ne se limite plus à l'équipement de base. Son partenariat avec Assault Fitness est à l'origine de nouveaux types de cours impliquant un tapis de course intelligent et intégré ou un vélo à air comprimé.

L'AssaultBike adapté s'adapte à la marque de métriques propre à Fiit et permet aux utilisateurs d'exploiter les entraînements Air Bike, avec l'effort sur le vélo, le rendement total, le régime et le suivi des répétitions, le tout intégré dans une nouvelle formule qui mettra en valeur les performances dans trois nouveaux types de cours - Metcon, Sprint et Endure.

Les séances d'entraînement interactives AssaultRunner (appelées séances d'entraînement Tread dans l'application) suivent un chemin similaire, avec les mêmes mesures suivies dans les trois mêmes types de séances d'entraînement.

Cependant, si votre abonnement de base à Fiit et quelques haltères ne vous coûteront pas trop cher, comme nous l'avons expliqué plus haut, il s'agit d'équipements d'exercice sérieux. Et ils coûtent très cher.

Ils ne conviennent pas à tous les utilisateurs, mais ils offrent aux personnes qui s'entraînent sérieusement de superbes moyens de faire passer leur condition physique au niveau supérieur. Bien entendu, vous pouvez également effectuer ces exercices sur un tapis de course ou un vélo stationnaire ordinaire, mais vous ne bénéficierez pas de la connectivité.

Les forfaits AssaultBike commencent à 1 216 $ / 1 099 £, tandis que l'équipement de base AssaultRunner coûtera 3 872 $ / 3 499 £.

Alors qu'elle était autrefois limitée au Royaume-Uni et à l'Irlande, l'application Fiit s'est développée dans le monde entier. L'application peut désormais être téléchargée dans 175 pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Australie, et la société propose également la livraison internationale de ses sangles de poitrine, qui peuvent être achetées en GBP, USD ou EUR.

Si vous cherchez à vous inscrire - ce que vous pouvez faire sur le site Web de Fiit - le paiement sera effectué en GBP, puis converti dans votre monnaie locale. Pour ceux qui s'inscrivent via l'App Store d'Apple, le paiement sera effectué dans la devise locale de votre App Store.

Écrit par Conor Allison.