Incroyablement, ces 13 choses nexistent pas

Fake news, deep fakes et contenu généré par lIA. Le Web regorge de ces choses.

Maintenant, des réseaux antagonistes génératifs sont utilisés pour créer des choses réalistes qui nexistent pas non plus. Il y en a toutes sortes aussi, certains sont incroyables, certains stupides, tous certainement intéressants.

Nous en avons rassemblé quelques-uns pour votre plaisir.

Ce chat nexiste pas

Chats. Soit vous les aimez, soit vous les détestez. Que pensez-vous dun chat qui nexiste même pas?

Ces chats générés par lIA sont assez convaincants et ils ne risquent pas de vous causer des problèmes dallergie, ce qui est un bonus.

Ce poney nexiste pas

This Pony Does Not Exist est un site qui affiche une grille colorée de portraits de poney générés par lIA créés à laide de larchitecture StyleGAN2 de Nvidia.

Avec une magie intelligente, ces créatures ont été créées, recadrées, mises à léchelle et affichées dans toute leur splendeur pour votre plus grand plaisir.

Cette voiture nexiste pas

Voici un site qui génère des véhicules qui nont jamais existé . Toutes sortes de voitures étranges et merveilleuses que vous navez jamais vues sur la route et que vous ne verrez jamais.

Ce nest certainement pas le meilleur de notre liste. Cliquez sur et actualisez la page plusieurs fois et vous verrez des machines à roues vraiment étranges.

Ces gens nexistent pas

Les personnes que vous voyez dans cette collection dimages nexistent pas et nont jamais existé. Ils ont été créés par un réseau antagoniste génératif qui a été développé à lorigine par Nvidia, puis utilisé plus tard par Phillip Wang pour créer This Person Does Not Exist .

Ce site utilise essentiellement lintelligence artificielle pour générer de manière aléatoire des portraits de personnes complètement artificiels et pourtant hyper réalistes. Des gens qui nont jamais honoré la planète et qui pourraient pourtant vivre assez facilement à côté de vous.

Cette technologie est assez dérangeante quand on considère ce quInverse a noté lors de l interview du créateur .

«Dans une société où les images et les images sont les substituts standard de la« preuve », les GAN ... permettront bientôt à quiconque de fournir la« preuve »que toute personne imaginable a fait quelque chose dimaginable ... Par exemple, un acteur néfaste pourrait diffuser une vidéo ou une image générée par les GAN représentant un événement bidon pour inciter à des émeutes, des manifestations ou dautres réactions potentiellement violentes en ligne. "

Effrayant, mais cela nenlève rien à limpressionnante de cette technologie.

Ce mme nexiste pas

Tout le monde aime un bon mème. Alors pourquoi ne pas appliquer lintelligence artificielle pour en créer de nouvelles. Cest exactement ce que ImgFlip a fait.

Ce mème nexiste pas est le résultat et les images générées par le système sont, bien, quelque chose de spécial.

Cette ville nexiste pas

This City Does Not Exist est un site Web impressionnant montrant diverses images aériennes de villes qui nexistent pas réellement. Et pourtant, ils ressemblent à quelque chose que vous trouverez en faisant défiler Google Maps ou en regardant par la fenêtre dun avion. La terre et la mer entrent en collision avec des structures artificielles, toutes créées par lintelligence artificielle.

Ces yeux nexistent pas

Celui-ci peut sembler inhabituel par rapport aux autres, mais il est en fait assez intéressant.

Lauteur / créateur de This Eye Does Not Exist l explique joliment:

"Imaginez que vous êtes un maquilleur dune sorte et que vous deviez conceptualiser une nouvelle marque de maquillage pour les yeux. Mais vous avez un problème, vous êtes à court didées. Les réseaux antagonistes générateurs vous permettent de créer des choses qui nexistent pas, disons , des photos dyeux maquillés. Cet algorithme permet essentiellement de "rêver" de nouvelles choses ... "

Il est bon de penser que les réseaux antagonistes génératifs pourraient être utilisés pour de bon. En plus de créer de faux non-sens à partir de léther.

Ces coloptres nexistent pas

Cest un projet intéressant qui utilise lapprentissage automatique pour générer des illustrations de coléoptères qui nexistent pas réellement. Cela a été créé en utilisant lapprentissage automatique pour analyser des milliers dillustrations déjà dans le domaine public.

Inspiré par les images de zoologie, de botanique et darchéologie, This Beetle Does Not Exist est certainement fascinant et se distingue des autres sur cette liste qui existent comme des images du monde réel quelque peu convaincantes.

Ces peintures nexistent pas

Cet ajout intéressant à notre liste prend quelque chose qui nexiste pas et le transforme en chose physique qui existe.

Ce sont des œuvres dart créées à laide de Google BigGAN (Generative Adversarial Networks) puis imprimées et peintes pour votre plaisir par Ganvas Studio .

Lidée est dutiliser le système Ganbreeder de Joel Simon pour créer votre propre œuvre dart, puis de demander à Ganvas Studio de limprimer.

Ganbreeder vous permet de fusionner une image et dutiliser lIA pour créer quelque chose dentièrement unique - et un peu étrange aussi.

Ces portraits nexistent pas

Art Breeder est une bizarrerie. Un site qui crée de fausses illustrations avec de simples ajustements aux paramètres pour en changer certains aspects. Les résultats sont étranges, merveilleux et certainement uniques.

Ce sont des exemples de portraits créés par cette technologie mais qui autrement nexisteraient pas.

Ces peintures de paysage nexistent pas

Comme les portraits, ces scènes peintes de paysages colorés et magnifiques nexistent pas réellement mais ont été créées à laide du GANS et de linteraction humaine.

Ce nest pas un Rembrandt

Cela peut ressembler à une peinture du maître peintre Rembrandt, mais il a en fait été conçu par la technologie.

400 ans se sont écoulés depuis la dernière peinture de Rembrandt, mais les historiens de lart et les techniciens ont réussi à utiliser un mélange de données et de technologie de reconnaissance faciale pour analyser 346 peintures différentes de Rembrandt.

Ces données ont ensuite été utilisées pour identifier les motifs géométriques typiques utilisés par le peintre en mettant laccent sur certains traits du visage humain. Une imprimante 3D a ensuite été utilisée pour peindre 13 couches dencre UV afin de créer une peinture réaliste qui formerait The Next Rembrandt .

Ce navire nexiste pas

Derek Philip Au, créateur de This Vessel Does Not Exist explique bien la logique de celui-ci:

«Lhistoire de la céramique est celle de limitation et de la reproduction.

Lapprenti acquiert la maîtrise du métier par la répétition, améliorant progressivement sa technique. Guidé par une vie de travail dans le métier, le maître examine chaque pièce réalisée par létudiant et jette celles jugées inappropriées.

Le faussaire crée des répliques et les teste sur le marché. Le connaisseur, informé par des décennies dexpérience dans le domaine des antiquités, juge les répliques. Ceux qui se trompent dauthenticité sont vendus, et le faussaire continue à créer des copies encore plus convaincantes. "

Ici, les GAN ont été utilisés pour créer de faux vaisseaux qui sont ensuite générés, jugés et améliorés. Le résultat est une collection apparemment infinie de vases et de récipients, tous créés par lintelligence artificielle.

