Lime et Citymapper sassocient pour faciliter la recherche de vélos et de scooters électriques

(Pocket-lint) - Lime et Citymapper ont annoncé leur partenariat pour faciliter la recherche de manèges Lime dans plusieurs villes du monde.

Le nouveau partenariat signifiera quil nest pas nécessaire de changer dapplication, vous pouvez utiliser Citymapper pour naviguer et trouver ces vélos ou scooters électriques Lime pour terminer ces dernières étapes de votre voyage.

Il y aura 21 villes incluses, réparties aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie:

Royaume-Uni Grand Manchester Londres

NOUS Austin Chicago Cleveland Denver Los Angeles Seattle Baie SF Saint Louis Washington DC

LEurope  Berlin Bruxelles Düsseldorf Hambourg Lisbonne Madrid Paris Stockholm Vienne

Australie Sydney



À Londres, Lime sera désormais inclus dans le Super Duper Pass de Citymapper. Le Super Duper Pass coûte 40 £ par mois et donne un accès illimité aux transports en commun, laccès aux vélos Santander, un crédit de 10 £ pour les taxis Gett et Free Now - et maintenant jusquà 10 £ de crédits Lime par semaine. Cela vous donne un package complet pour voyager dans la capitale.

À Londres, il inclura les vélos Lime, les essais de trottinettes électriques du Royaume-Uni étant toujours en cours et nayant pas encore abouti à une décision finale.

«Nous sommes ravis de lancer ce partenariat avec Lime. La micro-mobilité change la façon dont nous nous déplaçons dans les villes, et COVID-19 a fait des alternatives comme les vélos et les scooters une partie encore plus importante de notre infrastructure urbaine», a déclaré Alex Thomas, partenariats leader chez Citymapper.

"Les utilisateurs peuvent désormais consulter leurs itinéraires de cyclisme et de scooter ainsi que les options de transport en commun dans lapplication Citymapper, puis être guidés vers leur destination en temps réel grâce à nos itinéraires détaillés."

