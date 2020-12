Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Souhaitez-vous regarder un TikTok de trois minutes?

Actuellement, les vidéos TikTok ne dépassent pas 60 secondes, mais la société envisagerait de donner aux utilisateurs la possibilité denregistrer des vidéos plus longues. Selon le consultant en médias sociauxMatt Navarra , qui a tweeté une capture décran dune nouvelle mise à jour de lapplication TikTok, il est en train de déployer loption de filmer des TikToks dune durée maximale de trois minutes. La fonctionnalité est apparemment à ses débuts avec un accès limité.

Gardez à lesprit quune partie de ce qui rend TikTok si unique est que ses vidéos sont courtes et douces. Si vous voulez un contenu plus long, vous allez sur YouTube ou sur une autre plateforme. Les utilisateurs voudront-ils parcourir une page Pour vous remplie de vidéos soudainement trois fois plus longtemps? Cest beaucoup de temps, et nous avons pu voir que cela devenait très vite ennuyeux. Dun autre côté, cela pourrait permettre aux créateurs dêtre plus créatifs.

Les gens naiment pas le changement, il y aura donc forcément beaucoup de critiques. Mais, avec le temps, peut-être que nous allons tous nous y habituer et oublier les jours des TikToks de 60 secondes. Pocket-lint a contacté TikTok pour plus dinformations et vous en informera lorsque vous en saurez plus.

Écrit par Maggie Tillman.