Qu'est-ce que Strava, comment ça marche et ça vaut le coup de payer ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Strava compte 76 millions d'utilisateurs et, en mars 2021, a déclaré qu'il augmentait à un rythme d'environ 2 millions d'utilisateurs par mois.

Alors, qu'est-ce que Strava et pourquoi devriez-vous vous impliquer ? Plus important encore, cela vaut-il la peine de payer pour l'abonnement qui débloque vraiment le plaisir ?

Strava est le verbe suédois pour « s'efforcer » et la société classe Strava comme une communauté pour les athlètes. Alors que les chiffres sont plutôt faibles en termes de grands réseaux sociaux - qui peuvent se vanter de centaines de millions d'utilisateurs - Strava résiste bien aux autres plateformes de fitness.

Strava est entièrement tourné vers les athlètes. Une grande partie de ce que propose Strava concerne l'analyse de vos performances et, surtout, le suivi de votre entraînement. Les aspects sociaux de Strava dépendent vraiment de vos activités, mais en bref, c'est un outil pour ceux qui font de l'exercice.

Utilement, il s'agit d'une plate-forme universelle que tous les athlètes peuvent utiliser, quel que soit l'appareil ou la plate-forme qu'ils ont utilisé pour capturer leurs données sportives à l'origine.

Il y a certaines activités que Strava favorise vraiment et c'est le vélo et la course à pied.

Bien que vous puissiez enregistrer d'autres activités - de la randonnée au yoga - Strava est à son meilleur pour analyser les performances et fournir des comparaisons intéressantes pour les itinéraires - ce qui plaît vraiment aux cyclistes et aux coureurs.

Avec de nombreux utilisateurs affluant de nombreuses données, Strava est idéal pour afficher des itinéraires, comparer des segments (parties d'un itinéraire), mais essentiellement, suivre vos propres objectifs de performance et d'entraînement.

Les principaux éléments de Strava se répartissent comme suit : l'enregistrement de votre activité, votre flux, votre entraînement et vos performances, les itinéraires et les segments, et enfin les défis. Strava a également une carte thermique de votre entraînement - qui a connu la gloire lorsqu'elle a fait la une des journaux et a mis davantage l'accent sur la confidentialité sur la plate-forme - tandis que certaines fonctionnalités sont plus importantes sur le site Web que dans l'application.

Le flux d'activité est essentiellement l'écran d'accueil de Strava, où vous verrez des publications détaillant les activités des personnes que vous suivez, ainsi que les vôtres. Plutôt que de faire défiler une collection de publications manuelles ou de mèmes partagés, la plupart d'entre eux sont souvent synchronisés à partir des appareils d'entraînement des utilisateurs - qu'il s'agisse d'Apple Watch, Garmin, Fitbit ou autres.

Des publications manuelles peuvent être créées, mais elles ne sont pas si courantes ; vous pouvez aussi poster des photos mais encore une fois, les photos sont associées à des activités.

Les activités peuvent être enregistrées dans Strava lui-même ainsi que ajoutées manuellement et pour celles qui n'ont pas de dispositif de suivi ; l'enregistrement dans l'application Strava est souvent un itinéraire utile.

Vous pouvez commenter une activité, donner des félicitations et partager des publications - et l'une des grandes choses que Strava offre est la possibilité de partager des événements de groupe ou d'inclure d'autres utilisateurs sur votre activité s'ils n'avaient rien pour le suivre avec eux-mêmes, ou si vous faites de l'exercice avec quelqu'un d'autre.

Vous pouvez accéder à une activité pour obtenir plus de détails à ce sujet - au-delà de la vitesse ou de la distance, vous pouvez consulter la puissance de sortie, la fréquence cardiaque, la vitesse ou toute autre mesure partagée par l'athlète d'origine - ainsi qu'examiner l'itinéraire. Vous pouvez enregistrer des itinéraires que d'autres utilisateurs ont partagés afin que vous puissiez utiliser cet itinéraire vous-même, si vous êtes abonné.

L'application pour smartphone Strava a également un outil de recherche d'amis sur la page Flux - c'est un réseau social après tout et établir des connexions fait partie de ce que vous êtes censé faire.

La section Groupes de l'application couvre une gamme de fonctionnalités qui élargissent votre expérience Strava. Il couvre les défis (dans l'application - le site Web a un onglet séparé pour les défis) et la recherche de club. À l'origine, ils se trouvaient dans une section intitulée Explore - qui existe toujours sur le site Web de Strava - mais qui a été abandonnée au profit de l'amélioration de l'offre de cartographie dans l'application.

Les défis vous permettront de vous inscrire à diverses choses pour essayer de vous motiver, comme un objectif de distance, de montée ou de durée pour une semaine ou un mois. Certains d'entre eux sont parrainés avec des récompenses, comme une remise dans un magasin pour avoir participé à un défi particulier. C'est un peu amusant.

Il existe des clubs que vous pouvez trouver et suivre, certains d'entre eux sont des sociétés commerciales partageant du contenu - un peu plus comme vous en trouveriez sur une page Facebook, par exemple, mais il y a aussi des clubs plus locaux qui partageront des itinéraires et des événements, comme des manèges organisés - et encore une fois, vous pouvez voler l'itinéraire prévu d'un club si vous voulez essayer par vous-même.

Les cartes et les itinéraires sont l'un des éléments majeurs de tout service basé sur le sport, et en 2021, Strava a mis à jour son application pour introduire une section Cartes et étendre les fonctionnalités de cartographie pour refléter plus étroitement les fonctionnalités du site Web.

Comme nous l'avons dit, les itinéraires sont enregistrés par rapport aux activités, principalement des athlètes synchronisant les trajets à partir d'appareils GPS, qu'il s'agisse d'une montre Garmin ou d'un ordinateur de vélo Wahoo. Nous avons également mentionné que vous pouvez enregistrer des activités via l'application pour smartphone, en l'utilisant comme application de suivi - et cela est populaire auprès des athlètes qui attachent un brassard ou un guidon, montent le téléphone, ouvrent l'application et frappent l'enregistrement.

Les cartes de Strava proviennent de Mapbox et sont personnalisées pour Strava, y compris les vues satellite, hybrides et standard, cette dernière affichant de nombreuses fonctionnalités cartographiques telles que les isobares et certains ombrages de terrain, afin que vous puissiez voir les caractéristiques du terrain en un coup d'œil.

Les cartes que vous obtenez dans le flux de l'application Strava sont principalement à titre de référence - vous pouvez les afficher, vous pouvez modifier ce que vous voyez, mais vous pouvez en faire beaucoup plus si vous êtes abonné, c'est là que la section Cartes entre en jeu. Le L'application Strava permettra aux abonnés de découvrir les itinéraires dans la section Cartes. L'application vous proposera non seulement des itinéraires, mais vous permettra également de les créer.

En commençant par la création, vous pouvez sélectionner le type d'itinéraire que vous souhaitez - rouler, courir, marcher - la longueur de l'itinéraire ainsi que la possibilité de spécifier si vous voulez qu'il soit vallonné ou plat, pavé ou hors route. Trois itinéraires vous sont ensuite suggérés en fonction de vos critères, avec les détails - distance, profil, temps estimé et la possibilité de changer de waypoints en quelques clics.

C'est idéal si vous êtes en vacances et que vous souhaitez explorer, ou si vous travaillez loin de chez vous et que vous souhaitez trouver un itinéraire de course pratique depuis votre hôtel.

Vous pouvez également créer des itinéraires à main levée, en dessinant sur la carte et en calculant automatiquement l'itinéraire. Vous n'avez qu'à afficher la carte à l'écran, appuyez sur l'icône en forme de crayon pour qu'elle devienne orange, puis dessinez où vous voulez aller.

Vous devez vous assurer de commencer et de terminer le trajet là où vous êtes, sinon vous n'aurez qu'un point de départ où vous avez touché la carte pour la première fois. Ce que signifie cette création d'itinéraire à main levée, c'est que vous pouvez dessiner une forme sur la carte, puis créer un itinéraire correspondant - avec tous les détails qui vont avec. L'esprit est ahurissant.

Une fois qu'un itinéraire est créé et enregistré, il sera synchronisé avec les appareils pris en charge afin que vous puissiez ensuite partir et le parcourir ou le courir. Cela vaut la peine de vérifier, cependant, car cela peut créer des doglegs, des tours de ronds-points et d'autres bizarreries qu'il vaut mieux connaître à l'avance plutôt que lorsque vous êtes sur cet itinéraire.

Le site Web de Strava est vraiment bien pour la cartographie et les itinéraires, car vous disposez de beaucoup plus d'espace pour visualiser et il est plus facile à modifier.

Il y a beaucoup de créations à main levée sur le site Web, mais vous n'obtenez pas les suggestions que vous obtenez dans l'application. C'est, encore une fois, un peu dommage, car la création automatique d'itinéraires sur un écran plus grand dans un navigateur serait également utile, tout comme la parité entre les fonctionnalités du site Web et de l'application.

Néanmoins, vous pouvez ensuite dessiner vos itinéraires à main levée, en appliquant certaines contraintes sur la façon dont ces itinéraires sont tracés. Strava vous donne la possibilité de suivre des itinéraires populaires à partir de sa carte thermique - vous vous retrouvez donc sur des itinéraires populaires plutôt que sur des ruelles et des sentiers obscurs - et vous pouvez également sélectionner le type de surface. Pour les coureurs, cela signifie que vous pouvez sélectionner des surfaces en terre battue, pour les cyclistes sur route, vous pouvez opter uniquement pour des routes pavées. Pour ceux qui adhèrent à la popularité croissante des vélos de gravier, vous pouvez trouver toutes sortes d'itinéraires que vous ne verrez peut-être jamais de la route.

Le site Web de Strava vous permettra également d'explorer les segments, dont nous parlerons ci-dessous.

Comme son nom l'indique, les segments font partie d'un itinéraire plus long. Strava n'est pas le seul à proposer de telles sections, Garmin effectue également une répartition des segments dans Garmin Connect, mais ce n'est pas aussi utile que dans Strava.

Les segments vous permettent de comparer vos performances sur un parcours avec les efforts précédents. Parce qu'il existe de nombreux segments, vous pouvez examiner vos performances sur une montée, une descente, un sprint à plat, un itinéraire tout-terrain particulier - tout ce que vous voulez.

Lorsque vous terminez une activité, les segments que l'itinéraire couvre sont fournis dans le cadre de la répartition dans le détail de cette activité. Si vous avez déjà parcouru ces segments, vous pouvez voir si vous étiez plus rapide ou plus lent - et au fil du temps, vous pouvez construire une image granulaire de vos performances sur ce segment spécifique.

En allant plus loin, vous pouvez voir comment vos performances se comparent à celles de vos amis et d'autres athlètes, vous pouvez rivaliser pour battre leurs temps, vous pouvez rivaliser avec tout le monde pour remporter la couronne - et tout est délicieusement enregistré dans Strava.

Les segments sont peut-être la partie la plus convaincante de la plate-forme Strava et il n'y a rien de plus satisfaisant que de regarder en arrière sur un long trajet et de voir comment vous avez performé sur ces segments.

Vous pouvez également « favoriser » des segments et définir des objectifs sur les segments pour vous aider à cibler les performances. L'avantage de ces segments est qu'ils se synchroniseront ensuite avec des appareils compatibles. Par exemple, vous pouvez définir un objectif sur un segment particulier qui se synchronisera avec votre Garmin Edge , votre Wahoo ou Hammerhead Karoo, de sorte que lorsque vous arrivez à ce segment lors de votre trajet, les informations sur l'objectif vous soient présentées afin que vous puissiez mettre le marteau vers le bas.

Vous pouvez également créer des segments à partir d'itinéraires que vous avez dans Strava. Alors que ceux qui se trouvent dans les zones très fréquentées trouveront que la plupart des endroits ont déjà beaucoup de segments, si vous vivez dans un endroit plus éloigné ou empruntez un itinéraire que personne d'autre ne fait vraiment, vous pouvez simplement créer ces segments pour votre usage, à utiliser comme référence de performance personnelle . Bien sûr, d'autres utilisateurs de Strava pourront alors les utiliser - et il existe de nombreux segments avec des noms de comédie qui vous feront rire lorsque vous les découvrirez.

Les segments pilotent également la fonction Légende locale de Strava, qui met en évidence les athlètes qui enregistrent le plus d'activités sur ces segments.

Les segments peuvent être trouvés comme des liens vers n'importe quel itinéraire et si vous utilisez la fonction Cartes de l'application pour créer un itinéraire, vous pourrez alors examiner les segments le long de cet itinéraire. Sur le site Web de Strava, vous pouvez en fait explorer directement les segments, en zoomant sur la carte pour voir ce qu'il y a. C'est vraiment utile si vous voulez devenir une légende locale dans votre région, ou si vous voulez battre des records sur des segments locaux.

En dehors de la recherche, de la cartographie, de l'enregistrement et de la création d'itinéraires pour le sport auquel vous souhaitez participer, Strava propose en plus de nombreuses analyses de données. À partir de toute activité enregistrée, vous obtenez un enregistrement des données créées - fréquence cardiaque, vitesse, distance, changement d'altitude, puissance (soit enregistrée à partir de capteurs ou estimée) et plus encore. Cela dépendra en grande partie des données que vous saisirez - la plupart des montres modernes vous donneront la fréquence cardiaque, la vitesse, la distance, certaines vous donneront la cadence ; des capteurs supplémentaires sont également pris en charge, comme des capteurs de puissance ou des capteurs de cadence pour les cyclistes. Plus vous en mettez, plus vous en sortez.

Vous pouvez parcourir les graphiques associés et voir comment ces collines ont affecté votre fréquence cardiaque, etc., comme vous pouvez le faire sur la plupart des autres services sportifs, d'Apple Health à Polar Flow. Strava rassemble également vos données d'activité afin que vous puissiez facilement voir votre distance au fil des semaines, des mois et des années. Il est facile de voir vos statistiques totales et pour tous ceux qui souhaitent enregistrer quelque chose comme des miles sur une paire de chaussures en particulier, Strava vous permettra de le faire.

Certaines des fonctionnalités de formation les plus détaillées et les plus intéressantes se trouvent derrière le paywall d'abonnement. Parce que les informations que vous obtenez dépendent de ce que vous partagez avec Strava, les abonnements favorisent également ceux qui ont plus de kit de collecte de données. Si vous n'avez qu'un ordinateur de vélo GPS de base, vous n'obtiendrez pas toutes les analyses que vous auriez si vous disposiez d'un capteur de puissance, d'un capteur de cadence et d'une sangle de fréquence cardiaque, par exemple.

Une mesure est l'effort relatif qui vous donne une idée, semaine après semaine, de la façon dont vos activités se comparent à vos semaines précédentes. Ceci est basé sur les fréquences cardiaques et peut vous donner une idée de l'intensité de votre travail. Il est conçu pour que des sessions plus dures et des sessions plus légères puissent être comparées plutôt qu'une marche légère pendant 2 heures plutôt qu'une course de 30 minutes avec des sprints, par exemple.

Le suivi de la condition physique est un aspect intéressant de l'analyse qui prend essentiellement votre charge d'entraînement et votre effort relatif pour évaluer votre entraînement quotidien et modéliser l'effet qu'il a. Cela voit la forme physique augmenter en maintenant la charge et en récupérant au fil du temps. Bien que les chiffres ne signifient vraiment rien, la tendance générale dans le sens du changement est ce que vous recherchez, espérons-le sur une trajectoire ascendante.

C'est un moyen d'obtenir des informations sur le fait que vous vous entraînez régulièrement et efficacement pour améliorer votre condition physique. Avec des activités régulières dans une approche équilibrée, vous verrez votre condition physique s'améliorer, si vous faites une séance difficile et puis rien pour le reste de la semaine, vous pourriez ne voir aucun gain du tout. Il s'agit essentiellement d'une représentation visuelle de la façon dont vos efforts reflètent ce que nous savons de la science derrière les meilleures pratiques de formation.

C'est aussi un excellent outil de motivation, car Strava affiche régulièrement ce type d'informations, afin que vous puissiez voir comment votre semaine se compare à la semaine précédente, si vous maintenez votre moyenne hebdomadaire, ou si vous êtes plus ou moins élevé.

C'est également ici que Strava offre l'une de ses meilleures fonctions : parce que vous regroupez toutes les données en un seul endroit, toute activité peut y contribuer. Cela peut être une course depuis une Polar Vantage, une course depuis un Garmin Edge et une baignade depuis une Apple Watch. Vous n'avez alors pas à consulter Apple Health, Polar Flow et Garmin Connect pour voir toutes ces données - tout se trouve au même endroit, et un seul endroit qui va analyser ces données de manière judicieuse.

Strava s'est restructuré en 2020 pour mettre un peu plus de ce qu'il offrait dans le niveau d'abonnement - anciennement appelé Summit. Il existe désormais une version gratuite ou une version par abonnement.

L'abonnement comprend :

Itinéraires, planification et recommandations

Associe les manèges et les courses à l'analyse des performances

Journal d'entraînement

Classements des segments, légendes locales

Segments en direct sur les appareils compatibles

Tendances d'activité mensuelles et comparaisons

Fixation d'objectifs

Cartes thermiques

Plans de formation

Courbe de puissance - si vous avez un wattmètre

Analyse de la condition physique et de la fraîcheur

Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez toujours enregistrer, partager et afficher des activités dans Strava, de sorte qu'il conserve son utilisation en tant que journal d'entraînement, capable de collecter des données à partir d'une gamme d'appareils différents - et de faire partie de la communauté. On peut soutenir que certains obtiendront cela de Fitbit, Garmin Connect ou Apple Health de toute façon, si c'est l'appareil que vous utilisez.

L'abonnement coûte 47,99 £/59,99 $ par an - ou 6,99 £ / 5 $ par mois - alors en vaut-il la peine ? Si vous êtes intéressé par les données et que vous faites beaucoup d'exercice - en particulier lorsqu'il s'agit de course à pied et de cyclisme - alors oui, il y a beaucoup de choses ici que vous apprécierez. Pour les cyclistes, l'attrait de Segments vaut probablement à lui seul le prix et pour nous, ce sont les fonctionnalités d'abonnement que nous apprécions vraiment, mais nous sommes des geeks de données.

Même si vous ne voulez pas payer, il y a suffisamment de gratuit dans Strava pour le rendre utile, surtout si vous utilisez des appareils sur plusieurs plates-formes ou si vous êtes connecté de différentes manières.

La liste est longue, mais les plates-formes d'appareils suivantes peuvent être synchronisées avec Strava :

Amazfit

Bkool

Bryton

Casio

OEIL DE CHAT

COROS

CycleOps : Joule

Fitbit

Garmin

LIVEROWING

Lyzène

MIO

peloton

Pionnier

Polaire

Reconnaissance : Jet

Sigma

Soléus

SRM : PC8

Suunto

Tacx

TomTom

Wahoo

Zwift

Les services suivants peuvent également se synchroniser avec Strava :

Pomme Santé

Endomondo

Garmin Connect

Google Fit (se synchronise uniquement avec Google, pas depuis)

MapMyRun

MapMyRide

Runkeeper