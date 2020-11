Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram introduit enfin la possibilité de rechercher finement par mot-clé, grâce à une nouvelle mise à jour logicielle.

La société a annoncé à The Verge que les utilisateurs anglophones de six pays - dont le Royaume-Uni, les États-Unis, lIrlande et le Canada - peuvent rechercher la plate-forme à laide de mots-clés. Auparavant, vous ne pouviez rechercher des articles quen entrant des hashtags ou des identifiants de compte dutilisateur dans la barre de recherche.

Ainsi, par exemple, si vous vouliez trouver «mode» sur Instagram , vous ne pouviez rechercher que les articles étiquetés #fashion ou les comptes avec «mode» dans leur nom ou leur bio.

À partir du 17 novembre 2020, Instagram vous permettra désormais de rechercher des mots-clés - de sorte que les publications présentant la «mode» - même sans hashtag - devraient apparaître.

Instagram a déclaré quil utilisait un certain nombre de facteurs pour déterminer ce qui est pertinent et intéressant lorsque vous effectuez une recherche par mots-clés - y compris le type de contenu, les légendes et la date de publication de la publication. Il utilise également lapprentissage automatique pour «trouver le contenu de la plus haute qualité qui vous convient».

Il sagit dun changement majeur qui devrait rendre le service beaucoup plus facile à utiliser lorsquil sagit de rechercher des messages pour une raison spécifique. Cependant, la fonctionnalité semble être en version bêta, car seuls certains termes sont désormais consultables, y compris les «sujets dintérêt général et les mots-clés» dans les directives de la communauté dInstagram.

Nous avons déjà essayé de rechercher des animaux et de la nourriture et avons pu trouver des articles connexes, mais des sujets plus détaillés, comme «Biden», nont rien servi.

Écrit par Maggie Tillman.