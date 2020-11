Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon lance son assaut sur lindustrie pharmaceutique de la santé, avec lintroduction dAmazon Pharmacy. Cest un nouveau service qui vous permet de vous faire livrer à domicile des médicaments sur ordonnance.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Amazon Pharmacy est un service de livraison de médicaments sur ordonnance disponible via Amazon. Lorsque vous vous inscrivez à Amazon Pharmacy, vous aurez la possibilité de créer un "profil de pharmacie sécurisé", qui comprend lajout dinformations sur lassurance maladie, les problèmes médicaux et les allergies, et les prescriptions régulières. Amazon a déclaré accepter la "plupart" des plans dassurance, et cela donnera aux clients la possibilité de se connecter avec un pharmacien pour obtenir des conseils.

Amazon propose à Amazon Pharmacy un «service distinct» qui aidera les clients à gérer leurs «multiples médicaments quotidiens pour les maladies chroniques». Gardez à lesprit quen 2018, Amazon a acheté la start-up de distribution pharmaceutique PillPack pour environ 1 milliard de dollars. Le service a été renommé Amazon Pharmacy , et CNBC ont déclaré que linfrastructure, les centres de distribution et les fournisseurs de soins de santé de PillPack sont utilisés pour alimenter Amazon Pharmacy.

Oui. Les membres Prime bénéficieront davantages par rapport aux clients réguliers, notamment une livraison gratuite de deux jours sur les commandes et des réductions sur les médicaments. Amazon a déclaré que les membres Prime peuvent également économiser «jusquà 80% sur les médicaments génériques et 40% sur les médicaments de marque lorsquils paient sans assurance». Les membres Prime pourront même économiser sur les médicaments achetés en personne dans plus de 50 000 pharmacies aux États-Unis. Les partenaires incluent Rite Aid, CVS, Walmart et Walgreens.

Le service proposera des livraisons pour une gamme de «médicaments génériques et de marque», selon CNBC , tels que les médicaments couramment prescrits comme linsuline, les crèmes stéroïdes triamcinolone, la metformine pour la glycémie et le sumatriptan pour la migraine. Il ne vendra pas lannexe II médicaments, y compris les opioïdes comme lOxycontin.

Cest facile. Suivez ces étapes:

Accédez au site Web dAmazon Pharmacy. Sélectionnez votre état de résidence. Sur la page de démarrage suivante, appuyez sur Continuer. Amazon vous demandera ensuite qui utilise Amazon Pharmacy. Sélectionnez Adulte ou Mineur. Vous serez ensuite guidé dans la liaison dun compte Amazon. Vous aurez la possibilité de configurer une broche à quatre chiffres. Créez votre profil Amazon Pharmacy. Il vous sera demandé ce qui suit: Nom et adresse

Date de naissance

Sexe à la naissance

Les 4 derniers chiffres du SSN

Email Entrez vos médicaments et vos antécédents médicaux. Amazon posera des questions sur:

Information sur lassurance

Médicaments et vitamines

Les allergies

Conditions de santé Vous êtes maintenant inscrit et pouvez demander une prescription ou passer une commande.

Le moyen le plus simple est de saisir vos ordonnances ou les médicaments souhaités lors de votre inscription. Cependant, si plus tard vous avez besoin dun nouveau médicament, recherchez-le simplement sur Amazon US en sélectionnant le menu déroulant Amazon Pharmacy ( exemple ici ). Vous pouvez ensuite sélectionner le médicament, afficher ses informations et son prix, et demander une ordonnance.

Vous pouvez gérer votre compte Amazon Pharmacy, vos commandes, vos demandes et suivre les livraisons via le tableau de bord dAmazon ou les applications mobiles Amazon.

Amazon Pharmacy sera disponible dans 45 États à partir de la fin de 2020, selon CNBC. Ceux-ci incluent New York, la Californie, le Texas, la Floride et plus encore. Les États actuellement non couverts comprennent Hawaï, lIllinois, le Kentucky, la Louisiane et le Minnesota. Mais Amazon prévoit de les inclure à lavenir.

Consultez le centre dassistance dAmazon pour Amazon Pharmacy pour plus de détails. Vous pouvez également contacter Amazon Pharmacy ici pour obtenir de laide.

Écrit par Maggie Tillman.