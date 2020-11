Waze ajoute lintégration dAmazon Music pour plus de morceaux en déplacement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Waze a ajouté un autre partenaire audio - apportant Amazon Music dans le giron et une expérience intégrée.

Waze est lune des applications de navigation basées sur les smartphones les plus populaires, vous offrant la puissance de Google combinée à la façon amusante et rafraîchissante de naviguer de Waze. Cest rapide, réactif et grâce à lénorme communauté de Wazers sur la route, il est vraiment bon pour détecter des problèmes tels que les retards de circulation et dautres problèmes de route, comme les véhicules arrêtés et les nids-de-poule.

Waze est plus quune simple application satnav, cependant, intégrant dautres compétences afin que vous nayez pas à passer votre temps à changer dapplication sur votre téléphone pour quil fasse ce que vous voulez. Lajout dAmazon Music signifie que les abonnés au service peuvent accéder à cette musique pour la diffusion en continu simplement et facilement.

Waze prend déjà en charge des services tels que Spotify, BBC Sounds, TuneIn et plus encore.

Tout ce que vous avez à faire est douvrir Waze et appuyez sur licône de note de musique, puis sélectionnez Amazon Music comme lecteur de votre choix. Si lapplication Amazon Music est ouverte et que les itinéraires Waze sont en cours dexécution, vous continuerez à obtenir des itinéraires dans lapplication musicale.

La nouvelle intégration sera disponible à partir daujourdhui, assurez-vous simplement que vous êtes connecté à la fois à Waze et à Amazon Music avant de prendre la route.

