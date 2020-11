Certaines des publicités les plus folles que vous puissiez voir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les départements marketing et les entreprises ont mis au point des publicités étonnamment choquantes au fil des décennies.

Utiliser des mots fantaisistes et de la «science» pour présenter des produits à un public sans méfiance au nom du capitalisme. Il y a eu toutes sortes de publicités douteuses, racistes, sexistes et carrément dangereuses au cours du siècle dernier.

Nous avons rassemblé certains des meilleurs pour votre amusement.

Les preuves scientifiques ne peuvent pas tre fausses

Avant que la recherche médicale sur les effets du tabagisme nait gagné du terrain et prouvé les liens entre le tabagisme et le cancer, de telles publicités étaient monnaie courante.

Dans les années 50 et 60, les magazines diffusaient des publicités qui prétendaient les effets positifs (ou du moins non négatifs) du tabagisme. La publicité de Chesterfield se lit comme suit:

"Un médecin spécialiste effectue des examens bimensuels réguliers dun groupe de personnes de différents horizons. 45 pour cent de ce groupe ont fumé Chesterfield pendant en moyenne plus de deux ans. Après dix mois, le spécialiste médical rapporte quil na observé aucun effets néfastes sur le nez, la gorge et les sinus du groupe de fumer Chesterfield. "

Est-ce que plus de médecins fument maintenant quil y a toutes ces années?

Beignets et boissons vitamins

Si vous ne pouvez pas vraiment croire que les cigarettes sont bonnes pour vous, que diriez-vous de ce marketing qui suggère que les beignets et lOvaltine contiennent des vitamines saines.

Et quils sont excellents pour le peps et la vigueur?!

Ces publicités remontent aux années 1940 et parlent dune époque plus simple avant que lobésité ne devienne un problème sérieux. Nous nous demandons ce qui sest passé.

Offrez votre gorge des vacances

Cette publicité essayait de suggérer que toutes les autres cigarettes utilisaient des «tabacs secs comme poussière» tandis que les chameaux étaient «doux», «propres» et «frais».

La chose la plus sinistre à propos de cette publicité est peut-être la dernière ligne:

"Rejoignez-nous, donnez à votre gorge des vacances. Essayez les chameaux pendant un seul jour, puis laissez-les - si vous le pouvez."

Peinture au plomb Dutch Boy

Avant de savoir quels dommages le plomb pouvait causer au corps humain, il était commercialisé pour toutes sortes de choses, y compris comme une bonne idée pour la peinture et les jouets pour enfants.

Plus tard, lintoxication au plomb causée par ce genre de choses a entraîné toutes sortes de problèmes, y compris des lésions cérébrales, des convulsions et plus encore.

Curieusement, même les Romains étaient conscients que les problèmes de santé potentiels pourraient causer des problèmes de santé, mais le marketing moderne a patiné dessus.

Les femmes frappent les choses

À première vue, cette publicité semble assez inoffensive par rapport aux autres de la liste. Ce nest pas la vente de cigarettes cancérigènes, juste une voiture. Une voiture quune femme a apparemment détruite.

Cest vrai, dans le bon vieux temps, Volkswagen était beaucoup plus sexiste.

"Les femmes sont douces et douces" dit la publicité, "... mais elles frappent quelque chose ... Si votre femme frappe quelque chose dans une Volkswagen, cela ne vous fait pas beaucoup de mal."

Pas besoin de sinquiéter, ce marketing suggère, car une VW est bon marché à réparer, donc si votre femme maladroite se heurte à des choses, ce sera un jeu denfant à réparer.

Pep dans la cuisine

Comment une femme au foyer occupée parvient-elle à rester si joyeuse et mignonne? Vitamines, semble-t-il. Du moins, cest ce que Kelloggs voudrait faire croire aux gens de toute façon.

Lentreprise a laissé entendre que les femmes de lépoque prospéraient grâce à la cuisine, au nettoyage, au dépoussiérage et à une dose quotidienne de vitamines Kellogg. Une bonne dose de sexisme a probablement rendu les choses intéressantes aussi.

7up est bon pour votre bb

Cette publicité étrange des années passées semble impliquer que 7up est une boisson gazeuse parfaitement fine à offrir à vos enfants, même aux jeunes bébés.

Lannonce suggère même de mélanger du 7uo avec du lait afin de créer une «combinaison saine» - Yikes.

Une chose que 7up avait à faire était la liste de tous les ingrédients sur létiquette, quelque chose qui ne deviendrait pas la norme dans les années à venir. Mais reste.

Plastiques pour enfants

Dans la société moderne, vous trouverez des avertissements sur les sacs en plastique mettant en évidence les dangers détouffement pour les enfants.

Cette publicité de Du Pont Cellophane pourrait bien en être à lorigine. Nemballez pas vos enfants dans du cellophane. Cela peut garder les choses fraîches, mais ce nest certainement pas bon pour vos pinces.

Le sucre rduira votre apptit

La pensée la plus moderne est que le sucre raffiné est mauvais et ajoute des calories inutiles et peut-être malsain à dautres égards .

Mais dans le «bon» vieux temps, des publicités comme celle-ci semblaient impliquer que les boissons sucrées et les collations étaient un bon moyen de perdre du poids. Une collation avant le déjeuner vous empêcherait de trop manger et vous aiderait à réduire votre appétit.

Plus que probablement juste un moyen de vendre plus de sucre. Ou peut-être un stratagème des dentistes pour attirer plus de clients?

Fumer - du plaisir pour toute la famille

Il est indéniable que ce père a des compétences pour faire exploser des anneaux de fumée impressionnants, mais il nest probablement pas le meilleur père. Fumer à lintérieur avec des enfants nest pas une belle apparence dans la société daujourdhui.

Mais en 1952, ce nétait pas mal vu. Les entreprises fabriquaient également des cigarettes attrayantes pour un public plus jeune, avec des arômes tels que la réglisse. Commencer tôt pour fidéliser la clientèle à long terme.

La violence domestique?

Imaginez que vous décidiez de commercialiser votre café avec une menace de violence domestique si le lecteur osait acheter dautres boissons.

Sil a du café rassis, il pourrait bien vous frapper. Est-ce une incitation à acheter Chase & Sanborn plutôt que dautres marques?

Elle sera plus heureuse avec un aspirateur

Il semble que si vous ne battez pas votre femme pour vous avoir servi du café rassis, il est parfaitement acceptable de lui acheter un aspirateur Hoover pour Noël.

Nous ne savons pas avec quoi elle sera plus heureuse, pour être honnête. Ce que nous savons, cest que cest une publicité assez terrible, mais au moins les aspirateurs ne sont pas mauvais pour vous.

Des vers de bande pour votre alimentation

Si vous pensez que certaines de ces autres publicités ont été un peu folles, quen est-il de celle-ci? Nous avons entendu parler de régimes à la mode assez fous à notre époque, mais il est difficile dimaginer un monde où lingestion délibérée de ténias semble être une bonne idée.

Crme visage radioactive

Des ténias pour votre alimentation à une crème de beauté radioactive qui promet de rajeunir votre peau. Le bon vieux temps avait tout pour plaire. À lépoque, les rayons X et les premiers succès du radium signifiaient que le public était facile à convaincre des avantages potentiels pour la santé, mais cétait clairement une pratique dangereuse.

Le DDT est bon pour vous?

Cette publicité de 1947 montre les avantages du DDT ou du moins les avantages du produit chimique tel quil a été vu par des tests scientifiques "exhaustifs" à lépoque. Lannonce affirmait que le DDT était bon pour les fruits, les bœufs, les laiteries, les cultures et même la maison.

Bien entendu, il a été démontré que le dichlorodiphényltrichloroéthane a depuis lors de graves effets négatifs sur lenvironnement et les personnes. Il sest avéré toxique pour de nombreux types de poissons, les œufs doiseaux éclaircis et était même lié à un risque plus élevé de cancer du sein. En conséquence, il a été interdit dans la plupart des pays développés dans les années 1970 et 1980.

Non signifie non

Woah. Celui-là. Nous sommes presque sûrs que non signifie non. Bien sûr, peut-être que laprès-rasage de Jade East est si bon que vous aurez des femmes qui tombent de vous, mais sinon, vous ne pouvez pas simplement en frapper une sur la tête et la ramener dans votre grotte. Cette annonce est certainement dune autre époque.

Nevermind votre mdecin

Peu importe votre médecin, cest votre dentiste dont vous devriez vous inquiéter. Mais pas si vous fumez des vice-rois apparemment. Comme votre dentiste le recommande. Bien que franchement, si cest vrai, vous devriez probablement envisager de changer de dentiste.

Tout le monde sait que la chaleur purifie

Les cigarettes Lucky Strike prétendaient être «la meilleure cigarette que vous ayez jamais fumée», promettant de vous protéger contre la toux et de vous protéger contre les irritations. Des affirmations audacieuses dans la statistique de la publicité selon lesquelles le processus secret de lentreprise purifie le tabac et le rend moins irritant. Ne vous en faites pas trop. Tout cela avec modération.

Laudanum pour le petit

Les bébés peuvent certainement être de petits blighters. Ne pas dormir quand ils le devraient, vous empêchant de dormir la nuit. Mais peut-être que la solution est Laudanum. Bien sûr, cest une drogue de classe A et vous donnez essentiellement à votre petit enfant un mélange dopium, de morphine et de codéine, mais au moins vous aurez une bonne sieste.

Il est également bon pour le soulagement de la douleur, la fièvre jaune, les maladies cardiaques, la dysenterie et les «sécrétions excessives». OUI. La dépendance sera cependant votre plus gros problème.

Dentifrice au whisky

Le dentifrice à la menthe est tellement terne et cliché. Pourquoi ne pas rendre les choses plus intéressantes avant le coucher avec un dentifrice à saveur de whisky? Ou même démarrez votre journée. Ne vous brossez pas et ne conduisez pas.

Écrit par Adrian Willings.