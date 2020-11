DaVinci Resolve 17 recadre automatiquement vos vidéos Instagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Léditeur vidéo incroyablement populaire et puissant DaVinci Resolve a reçu une nouvelle version majeure avec toutes sortes de mises à jour, y compris la possibilité de recadrer automatiquement des vidéos carrées.

Cette nouvelle fonctionnalité de DaVinci Resolve 17 plaira sans aucun doute aux créateurs de contenu qui aiment publier du contenu sur Instagram, Facebook et ailleurs.

Vous pourrez désormais éditer du contenu vidéo 16: 9 HD ou Ultra HD et créer automatiquement des versions compatibles Instagram des vidéos. Le logiciel peut désormais gérer le recadrage automatiquement grâce au DaVinci Neural Engine, qui est censé être capable didentifier les visages dans la vidéo et dajuster le cadrage pour que vous nayez pas à le faire.

DaVinci Resolve 17 a également un certain nombre dautres améliorations , y compris de nouveaux outils détalonnage HDR, des systèmes de gestion des couleurs améliorés, la prise en charge de projets audio massifs et bien plus encore.

Parallèlement à la mise à jour, Blackmagic a également révélé la console DaVinci Resolve Speed Editor . Un clavier compact conçu pour accélérer le processus de montage vidéo avec des touches et des cadrans spécifiques que vous pouvez utiliser dans le logiciel. Cette console dédition dispose dune connectivité sans fil Bluetooth et est disponible pour 295 $ / 235 £.

Écrit par Adrian Willings.