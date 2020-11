Quest-ce que Telegram, sur quels appareils pouvez-vous lutiliser et dans quelle mesure est-il sécurisé?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plus que jamais, les consommateurs sont plus conscients de leurs propres données personnelles et de leur vie privée. Avec les récentes révélations sur la façon dont les réseaux sociaux gèrent (ou gèrent mal) nos données personnelles, de plus en plus se tournent vers des moyens plus sécurisés de rester en contact.

Dans le passé, lutilisation dun service de messagerie sécurisé signifiait généralement des compromis sur les fonctionnalités, le plaisir et la commodité. Mais il ne doit pas en être ainsi. Une application, en particulier, a gagné en popularité peut-être plus que dautres: Telegram. Probablement parce quen ce qui concerne les fonctions de chat et la confidentialité, cela prouve que vous pouvez en effet avoir votre gâteau et le manger aussi.

Multi-plateforme, messagerie rapide

Telegram est une application de messagerie sécurisée et pratique multiplateforme, ce qui signifie quelle fonctionne sur tous vos appareils. Sa fonction de synchronisation instantanée signifie que les chats sont toujours à jour sur tous vos appareils à la fois.

Bien que vous utilisiez votre numéro de téléphone pour configurer initialement un compte, vous nêtes pas limité à lavoir sur un téléphone. Vous pouvez lexécuter sur plusieurs appareils en même temps sans quil se déconnecte des autres.

Lutilisation dun numéro de téléphone pour la configuration signifie également quil est facile pour dautres personnes de vous contacter si elles ont lapplication. Il nest pas possible dapprendre de nouveaux codes PIN, adresses e-mail ou identifiants de compte. Sils ont votre numéro dans leur liste de contacts, ils pourront vous envoyer un message, où que vous soyez et quel que soit lappareil que vous utilisez à ce moment-là.

Applications Android / iOS pour smartphones

Disponible sur Huawei App Gallery

Version de bureau pour Mac / Windows / Linux

Version du navigateur Web aussi

Lun des avantages de Telegram est quil est disponible sur à peu près tous les systèmes dexploitation populaires, que ce soit un ordinateur Mac, Windows ou Linux, un smartphone iOS ou Android ou même un téléphone Huawei .

Si vous êtes un utilisateur iPad ou iPhone, vous pouvez télécharger lapplication depuis lApp Store . Pour les appareils Android, il existe une application sur le Play Store , ainsi que Telegram X qui a une interface légèrement différente mais qui fait toutes les mêmes choses.

Vous pouvez télécharger lapplication directement sur votre PC ou Mac en vous rendant sur la page de téléchargement de Telegram .

Si vous utilisez un Chromebook, vous pouvez toujours lutiliser en accédant à la version du navigateur Web de loutil de chat ou, si votre Chromebook le prend en charge, en téléchargeant lapplication Android à partir du Play Store . Loption du navigateur est évidemment également disponible pour tous ceux qui souhaitent lutiliser mais ne souhaitent pas linstaller sur leur ordinateur.

Packs dautocollants (animés et fixes)

Aucune limite de taille de fichier

Groupes de télégrammes jusquà 200 000 personnes

Personnalisez le look

Synchronisation rapide / instantanée entre les appareils

Ce nest pas aussi populaire ou répandu que des applications comme Facebook Messenger ou WhatsApp (également Facebook), mais il possède de nombreuses fonctionnalités qui le rendent amusant et facile à utiliser. Ce nest pas seulement un messager texte sécurisé ennuyeux.

Comme toute bonne application de messagerie, vous pouvez avoir des discussions individuelles ou de groupe, ces discussions de groupe pouvant accueillir jusquà 200000 membres. De plus, vous êtes libre denvoyer et de recevoir des fichiers, des images et des données sans aucune limite de taille ou de nombre de ceux-ci. Vous pouvez également passer des appels vocaux ou des appels vidéo, cest donc vraiment une application complète.

Lune des parties amusantes de lapplication est sa collection de packs dautocollants téléchargeables. Certains sont animés, dautres encore, mais ils apparaissent automatiquement lorsque vous utilisez un emoji afin que - si vous le souhaitez - vous puissiez remplacer ces visages jaunes et statiques par des animations amusantes. Avec des liens avec des personnages comme Star Wars, Avengers, Wizarding World et dautres personnages populaires, les moyens dexprimer ses émotions ne manquent pas.

Il est également personnalisable, vous pouvez donc choisir les couleurs et les dégradés que vous souhaitez utiliser dans vos discussions, de la modification de la teinte darrière-plan à lajustement de la couleur des bulles dans les discussions.

Sa meilleure caractéristique est probablement sa rapidité et sa fiabilité. Les nouveaux messages apparaissent sur tous vos appareils à la fois et toutes les mises à jour sont pratiquement instantanées, donc si vous devez passer du téléphone au bureau (ou inversement), cest facile et pratique à faire.

Des mises à jour récentes ont vu lapplication ajouter des fonctionnalités telles que plusieurs messages épinglés dans les chats, ce qui peut être utile dans les discussions de grand groupe, ou si vous partagez une liste de courses avec votre partenaire / colocataire. Les emplacements en direct peuvent être configurés pour alerter lorsque vous êtes à proximité dun ami si vous prévoyez de vous rencontrer et que lenvoi de plusieurs fichiers musicaux crée automatiquement une courte liste de lecture.

Cryptage AES 256 bits

Échange de clés sécurisé

Très. En fait, cest la raison pour laquelle tant de gens y ont été attirés ces derniers temps. Selon sa propre page FAQ , il est plus sécurisé en standard que WhatsApp ou Line. Que vous discutiez dans des discussions individuelles ou de groupe et que vous utilisiez deux couches de cryptage sécurisé.

Le chiffrement serveur-client est utilisé pour chiffrer et protéger vos messages dans le cloud, tandis que les chats secrets utilisent un chiffrement client-client de bout en bout entre deux personnes, sur deux appareils et ne stockent pas du tout les messages dans le cloud.

Il est à noter que ces conversations secrètes napparaissent que sur les appareils sur lesquels la discussion a été lancée, vous ne pouvez donc pas lire ou répondre à ces conversations sur le bureau / la tablette ou partout ailleurs où vous êtes connecté.

Aucune de vos données - quil sagisse de messages, de médias ou de fichiers partagés - ne peut être déchiffrée lorsquelle est interceptée par votre fournisseur de services Internet ou par les propriétaires de routeurs / réseaux Wi-Fi que vous utilisez peut-être à ce moment-là.

Telegram est tellement confiant dans sa sécurité quil organise un concours permettant à quiconque le souhaite dessayer de déchiffrer des messages et des données. Sils le gèrent, ils reçoivent 300 000 $.

De plus, Telegram a mis en place un système de primes dans lequel les utilisateurs qui identifient les zones de sécurité à améliorer sont récompensés entre 100 et 100 000 dollars si leurs suggestions sont ensuite mises en œuvre.

Téléchargement gratuit

Aucun achat ni abonnement dans lapplication

Pas de pubs

Rien, en fait. En fait, cest un autre point qui le rend si attrayant. Actuellement, il ny a pas de frais de téléchargement ni dachats intégrés. De plus, il ny a pas dannonces dans les applications. Telegram nest pas une entreprise «à but lucratif». Telegram ne vend pas vos données et ne les utilise pas pour cibler des publicités (car il ny en a pas).

Son argent provenait dun magnat de la technologie appelé Pavel Durov, et au moment de la rédaction de cet article, ce don initial est toujours en cours. Telegram dit que si jamais il manque dargent, il pourrait commencer à ajouter des options payantes non essentielles à lavenir pour garder les développeurs au travail et maintenir son infrastructure en marche.

La version courte de tout cela est que Telegram est pratique, amusant, rapide et sécurisé. De plus, le fait que lentreprise nait aucun intérêt à gagner de largent à partir de vos données personnelles ou à vous vendre des publicités signifie que vous ne traitez pas avec une entreprise dont le seul but est de gagner de largent à partir de vos données (contrairement à la plupart des autres fournisseurs dapplications de messagerie tiers). .

Vous pourriez même être surpris de voir combien damis vous avez déjà là-bas, le nombre dutilisateurs augmente tout le temps.

Écrit par Cam Bunton.