What3words intégré dans la cartographie Here pour une navigation de destination encore meilleure

(Pocket-lint) - What3words et Here ont annoncé un partenariat qui apportera la solution de navigation innovante à lun des systèmes les plus largement utilisés pour la cartographie embarquée.

What3words est une solution intelligente qui divise le globe en carrés de 3 m, en désignant chacun une combinaison unique de trois mots qui pointent vers cet emplacement précis. Cela peut être plus pratique que les codes postaux, car ceux-ci peuvent ne pointer que vers une extrémité dune rue, sans parler du fait quils sont difficiles à retenir.

What3words contourne également le problème de la façon de naviguer vers des endroits hors des sentiers battus, en évitant le flou que vous obtenez de certaines adresses. Au lieu de cela, vous pouvez brancher les trois mots et aller directement à cet endroit, qui pourrait être une place de parking pour une promenade de chien qui, autrement, na pas dadresse réelle.

Cette plate-forme est assez répandue, offrant non seulement des applications pour smartphones, mais largement utilisée comme plate-forme pour les constructeurs automobiles - Hyundai, Kia, Ford, GM et JLR, par exemple.

La fusion des deux apportera une nouvelle dimension à la navigation, ce qui signifie que vous pouvez saisir ces trois mots dans votre voiture, puis naviguer vers cet emplacement précis. Cela signifie que les personnes ou les entreprises peuvent partager un emplacement tel que ///scales.tips.ships, sachant quil indique exactement où vous voulez aller.

«Les équipementiers automobiles et les fournisseurs de niveau 1 peuvent désormais fournir le service what3words à leurs clients via lAPI Here Search au lieu de devoir lintégrer eux-mêmes. Cela permettra aux conducteurs de naviguer facilement dans des environnements urbains denses avec des schémas dadressage non standard ou dobtenir de manière transparente à nimporte quel endroit, que ce soit un pub local ou un point de départ », déclare Jørgen Behrens, vice-président senior et directeur produit chez Here Technologies.

Ce sera un add-on, donc les fabricants devront choisir dintégrer la solution, mais cela ouvre la porte à beaucoup plus de gens pour quils utilisent potentiellement what3words pour la navigation dans leurs voitures.

Écrit par Chris Hall.