Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Venmo a lancé sa première carte de crédit. Appelée à juste titre la carte de crédit Venmo, cest une carte Visa gérée directement dans l application Venmo.

La carte de crédit Venmo est une carte Visa émise par Synchrony Bank. Il est géré directement dans lapplication Venmo. Vous pouvez non seulement demander la carte dans lapplication, mais également consulter vos dépenses, suivre les récompenses, effectuer des paiements, etc. Il est disponible dans lun des cinq modèles et comporte un code QR à lavant que les autres peuvent scanner lorsquils souhaitent envoyer ou demander de largent. Il dispose également dune puce RFID pour les transactions tap-to-pay aux terminaux de paiement physiques.

Mais vous pouvez également utiliser une version virtuelle de la carte pour faire des achats en ligne - cela fonctionnera avant même que votre carte physique narrive par la poste.

Remarque: la carte de crédit Venmo est différente de la carte de débit Venmo, une carte Mastercard émise par Bancorp Bank qui a été publiée en 2018.

Oui. Venmo offre des remises en argent, qui sont basées sur vos dépenses dans votre relevé. Par exemple, Venmo triera les achats par catégories, comme les voyages, les services publics, les produits dépicerie, etc., puis vous pourrez gagner 3% de remise en argent sur votre catégorie «dépenses les plus élevées», où vous dépensez le plus dargent. Vous pouvez recevoir 2% sur votre deuxième catégorie de dépenses la plus élevée et 1% sur tout ce que vous dépensez pendant la période de facturation.

Les récompenses en espèces sont transférées sur votre compte Venmo à la fin de chaque période de facturation. Vous pouvez lutiliser comme votre solde Venmo, que ce soit pour payer des amis, faire des achats en ligne ou transférer de largent sur votre banque ou carte de débit sur votre compte.

Il ny a pas de frais annuels, mais il y a des frais pour les paiements en retard et retournés ainsi que les intérêts. Consultez la page FAQ de Venmo pour une ventilation des frais.

Les utilisateurs intéressés peuvent postuler via lapplication Venmo . Vous devez être âgé dau moins 18 ans, vivre aux États-Unis et avoir un compte Venmo gratuit. Votre compte Venmo doit également être en règle avec Venmo et avoir au moins 30 jours.

La carte de crédit Venmo est désormais disponible pour «certains clients» aux États-Unis. Elle bénéficiera dun déploiement plus large auprès de tous les utilisateurs, probablement dici fin 2020 ou début 2021.

Écrit par Maggie Tillman.