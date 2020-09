Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service national de santé du Royaume-Uni a enfin publié son application de traçage des contacts COVID-19 pour iOS et Android, une journée complète avant ses débuts prévus.

Basé sur le cadre de notification dexposition créé par Apple et Google, qui exploite le suivi Bluetooth à courte portée, lapplication NHS COVID-19 est disponible pour les résidents du Pays de Galles et dAngleterre. Il ne collecte aucune donnée de localisation ni aucune information personnellement identifiable, et tout est décentralisé.

Lapplication vous alertera principalement lorsque vous croiserez quelquun qui a signalé avoir reçu un diagnostic de COVID-19 - tout comme dautres applications de notification dexposition utilisant lAPI dApple et de Google. Il possède également dautres fonctionnalités, comme la possibilité de scanner les codes QR pour enregistrer les visites dans les restaurants et les magasins.

Les responsables du NHS ont initialement rejeté le cadre de traçage des contacts dApple et de Google car il stockait les données de manière décentralisée sur lappareil dun utilisateur. Il est allé de lavant avec la création de son propre système. En fin de compte, cependant, le NHS a décidé dutiliser lAPI dApple et de Google. Vous pouvez lire lintégralité de la saga des va-et-vient ici .

Lapplication NHS COVID-19 est gratuite et maintenant disponible dans l App Store dApple et Google Play Store . Il nécessite un appareil exécutant iOS 13.5 ou Android 6.0 ou version ultérieure.

