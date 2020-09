Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pinterest lance une fonctionnalité Story en version bêta. Appelé Story Pins, il permet aux utilisateurs de publier une série de photos et de vidéos avec du texte, de la musique ou des voix off.

"Les épingles dhistoire sont un tout nouveau type dépingle et doption de publication qui permet aux créateurs de raconter des histoires dynamiques et visuelles", a expliqué Pinterest dans un article de blog publié le 23 septembre 2020. "Nous facilitons la tâche des créateurs qui le sont. désireux de partager leur talent, leurs passions et leur créativité pour revenir directement à Pinterest sans avoir besoin dun site Web. Pour les Pinners, cela signifie que les idées contenues dans une épingle seront plus engageantes et exploitables. "

Au lancement, seuls certains créateurs aux États-Unis peuvent créer des épingles dhistoire.

Les créateurs avec un accès anticipé incluent:

Vous pouvez voir quelques exemples dépingles dhistoire ici .

Les épingleurs aux États-Unis commenceront à voir les épingles dhistoire sur iOS, Android et sur le Web à partir du 23 septembre. Vous remarquerez quils peuvent être enregistrés sur des tableaux pour plus tard, tout comme les épingles. Ils seront également distribués dans le flux daccueil, les résultats de recherche et des lieux tels que longlet Aujourdhui. Cela signifie quils ne sont pas éphémères et ne disparaîtront pas après 24 heures.

Pinterest a déclaré quil continuerait à déployer laccès et les améliorations au cours des prochains mois aux créateurs internationaux.

Écrit par Maggie Tillman.