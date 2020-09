Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Zoom a déployé une nouvelle fonctionnalité dans son application de réunion pour les téléphones Android, et avec les bugs et optimisations habituels, la dernière mise à jour de lapplication comprend des arrière-plans virtuels . Mais il y a un hic: tous les téléphones ne sont pas égaux, et la fonctionnalité ne fonctionne donc pas sur tous.

Nous avons téléchargé la dernière version de lapplication - mise à jour le 21 septembre par Zoom vers la version 5.3.52640.0920 - sur plusieurs téléphones aux spécifications et à la puissance variables, mais elle ne fonctionnait (principalement) que sur ceux que nous considérions comme des appareils phares avec des processeurs haut de gamme.

Cela a du sens et est similaire au fonctionnement de lapplication de bureau, car - bien sûr - générer ce fond décran virtuel et ladapter constamment pour sassurer quil reste derrière vous prend une certaine puissance de traitement.

Avec le luxe davoir plusieurs téléphones de test dans nos bureaux, nous avons exécuté avec succès la nouvelle fonctionnalité darrière-plan virtuel sur les éléments suivants:

Huawei P30 Pro - produit phare 2019 alimenté par le processeur Kirin 980 (8 Go de RAM)

Samsung Galaxy S20 - produit phare 2020 alimenté par le processeur Exynos 990 (8 Go de RAM)

OnePlus 8-2020, produit phare alimenté par Snapdragon 865 (8 Go de RAM)

Samsung Galaxy Note 20-2020, produit phare alimenté par le processeur Exynos 990 (8 Go de RAM)

Google Pixel 4 - Produits phares 2019 alimentés par le processeur Snapdragon 855 (6 Go de RAM)

La plupart des téléphones que nous avons testés sur lesquels la fonction darrière-plan virtuel ne fonctionnait pas étaient ce que nous classerions comme des appareils bas de gamme ou de niveau intermédiaire. Sauf une exception notable:

Google Pixel 3a XL - 2019 milieu de gamme alimenté par Snapdragon 670 (4 Go de RAM)

OnePlus Nord - 2020 milieu de gamme alimenté par Snapdragon 765G (8 Go de RAM)

BlackBerry Key2 - 2018 de niveau intermédiaire optimisé par Snapdragon 660 (6 Go de RAM)

Nokia 5.3 - 2020 bas de gamme alimenté par Snapdragon 665 (4 Go de RAM)

Nokia 8.3 5G - 2020 milieu de gamme alimenté par Snapdragon 765G (6 Go de RAM)

Sony Xperia 1 II - Produit phare 2020 alimenté par Snapdragon 865 (8 Go de RAM)

Le produit phare Sony Xperia a clairement jeté une clé dans les travaux ici en étant le seul appareil de premier plan qui na pas permis à la fonctionnalité de fonctionner, mais pour la plupart, la liste est divisée en produits phares et non phares, avec le plus bas les téléphones électriques étant ceux qui ne pouvaient pas exécuter les arrière-plans virtuels.

En dehors de cette seule exception, la règle de base est la suivante: si vous avez un téléphone alimenté par les processeurs de haut niveau de Huawei, Qualcomm ou Samsung, la fonctionnalité devrait fonctionner pour vous.

Alors essayez-le et peut-être même prenez certains de nos arrière-plans virtuels préférés pour une rotation sur votre téléphone la prochaine fois que vous avez une réunion de zoom.

Écrit par Cam Bunton.