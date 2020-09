Comment faire fonctionner les arrière-plans virtuels Zoom sur Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Zoom a enfin ajouté des arrière-plans virtuels à Android - mais il semble y avoir un hic.

La dernière mise à jour (actuellement la version 5.3.52640.0920) ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, y compris la capacité demandée depuis longtemps de changer un arrière-plan en image. Cependant, cela ne semble pas fonctionner sur tous les appareils Android.

Nous vous expliquons ici comment faire fonctionner les arrière-plans virtuels sur votre appareil Android et pourquoi certains dentre vous pourraient ne pas le faire.

- Tout dabord, téléchargez la dernière version de Zoom depuis le Google Play Store ou mettez à jour votre application actuelle vers la dernière version (5.3.52640.0920, sortie le 21 septembre 2020).

- Connectez-vous et vous pouvez vérifier la version que vous utilisez dans Paramètres> À propos.

- Vous pouvez également appuyer sur la case Version pour vérifier si vous avez la dernière version.

- Démarrez ou acceptez une demande de réunion et, lorsque vous êtes en réunion et avec la vidéo activée, appuyez sur licône à trois points en bas à droite de lécran ("Plus").

- Vous verrez "Arrière-plan virtuel" dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.

- La prochaine fenêtre contextuelle affichera les options darrière-plan par défaut, mais si vous cliquez sur le bouton «+», vous pouvez ajouter les vôtres à partir de votre bibliothèque de photos.

- Vous ne pouvez pas utiliser darrière-plans mobiles pour le moment.

Nous navons pas encore officiellement confirmé cela, mais nous avons jusquà présent constaté que les arrière-plans virtuels Zoom ne fonctionnent pas sur tous les appareils Android.

Même avec la dernière version de lapplication installée, loption «Arrière-plan virtuel» de la fenêtre contextuelle napparaît pas sur certains appareils.

Dans nos enquêtes, certains combinés puissants, comme le Samsung Galaxy Note 20, vous en donnent loption. Cependant, les appareils de milieu de gamme que nous avons essayés ne le font pas.

Nous soupçonnons que cest un problème dalimentation, car il y a un processeur minimum pour que cela fonctionne. Nous mettrons à jour quand nous entendrons quelque chose de plus officiel.

Pour linstant, voici les appareils que nous avons testés et sils ont fonctionné pour nous ou non:

BlackBerry Key2 - NON

Google Pixel 3a XL - NON

Google Pixel 4 - OUI

Huawei P30 Pro - OUI

OnePlus 8 - OUI

OnePlus Nord - NON

Nokia 5.3 - NON

Nokia 8.3 5G - NON

Samsung Galaxy Note 20 - OUI

Samsung Galaxy S20 - OUI

Sony Xperia 1 ii - NON

Tous les téléphones qui ne fonctionnent pas avec un arrière-plan virtuel sont des combinés de niveau intermédiaire ou inférieur avec un traitement moins performant. Curieusement, il y a une exception, le Sony Xperia 1 ii, qui possède le même processeur Snapdragon 865 que le OnePlus 8. Nous approfondissons cependant nos recherches et vous pourrez bientôt en savoir plus sur nos tests sur Pocket-lint.

Rik Henderson.