Comment faire fonctionner les arrière-plans virtuels Zoom sur Android

(Pocket-lint) - Zoom a enfin ajouté des arrière-plans virtuels à Android - mais il semble y avoir un hic.

La dernière mise à jour (actuellement la version 5.3.52640.0920) ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, y compris la possibilité longtemps demandée de changer un arrière-plan en une image. Cependant, cela ne semble pas fonctionner sur tous les appareils Android.

Ici, nous vous expliquons comment faire fonctionner les arrière-plans virtuels sur votre appareil Android et pourquoi certains dentre vous pourraient ne pas être en mesure de le faire.

- Téléchargez la dernière version de Zoom depuis le Google Play Store ou mettez à jour votre application actuelle vers la dernière version.

- Démarrez ou acceptez une demande de réunion et, lorsque vous êtes en réunion et que la vidéo est activée, appuyez sur licône des trois points en bas à droite de lécran ("Plus").

- Vous verrez "Arrière-plan virtuel" dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.

- La prochaine fenêtre contextuelle affichera les options darrière-plan par défaut, mais si vous appuyez sur le bouton "+", vous pouvez ajouter les vôtres à partir de votre photothèque.

- Vous ne pouvez pas utiliser les arrière-plans mobiles pour le moment, sauf sur le Samsung Galaxy S21.

Bien que nous ayons utilisé les arrière-plans virtuels Zoom sur un certain nombre dappareils, ils ne sont pas pris en charge sur tous les téléphones. Il ne semble pas y avoir de raison particulière à cela, bien que les téléphones phares soient plus susceptibles de loffrir que les appareils moins performants. Nous avons cependant trouvé des appareils de premier plan qui ne prennent pas en charge la fonction - vous naurez quà regarder et voir.