Zoom déploie le mode haute fidélité pour une diffusion audio de «qualité professionnelle»

(Pocket-lint) - Zoom a annoncé le déploiement dune nouvelle option audio haute fidélité pour les utilisateurs de Zoom, ce qui la rend plus utile pour les musiciens pour diffuser des performances musicales et pour les professeurs de musique pour enseigner les instruments.

La société le présente comme une sorte dopposé à sa suppression du bruit de fond. Au lieu de couper autre chose que votre voix, il met en valeur linstrument que vous jouez, faisant de la musique "la star du spectacle".

Si Zoom pour Mac ou Windows est installé et mis à jour avec la dernière version, vous pouvez trouver loption pour lactiver dans la partie Audio du menu des paramètres.

Une fois allumé, il désactive lannulation de lécho et le post-traitement, il supprime également la compression audio et augmente la qualité du codec audio utilisé, donnant à vos auditeurs un son plus clair, plus complet et détaillé.

Bien que son utilisation évidente soit de permettre aux musiciens de se produire devant un public via Zoom, il est disponible pour tous ceux qui souhaitent lutiliser et conçu pour être utilisé dun client à plusieurs auditeurs.

Par exemple, il pourrait être utilisé pour ceux qui font des cours de danse et de fitness sur Zoom, permettant aux participants / clients dentendre plus clairement la musique en arrière-plan. Ou il pourrait être utilisé par les auteurs-compositeurs pour collaborer sur la plate-forme et être en mesure dentendre les airs joués avec plus de détails.

Zoom utilise également des exemples médicaux dans lesquels un médecin peut avoir besoin dentendre plus clairement la respiration dun patient ou, à laide dun stéthoscope numérique, dentendre le rythme cardiaque dun patient.

La fonctionnalité a été développée en collaboration avec lécole de musique de Yale suite au désir décoles de musique similaires davoir un flux audio de meilleure qualité pour les étudiants en musique, et elle est maintenant déployée sur les applications de bureau.

Écrit par Cam Bunton.