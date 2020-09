Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout ce truc "TikTok est interdit aux États-Unis" est devenu vraiment compliqué, très vite.

Tout a commencé lorsque le président Donald Trump a menacé dinterdire TikTok plus tôt cette année. Il a ensuite officialisé cette menace avec un ordre. Peu de temps après, Microsoft a déclaré vouloir acquérir les opérations américaines de TikTok, mais Twitter et Oracle ont également jeté leur chapeau dans le ring. Walmart a également annoncé un partenariat vague avec TikTok. Pendant ce temps, TikTok a décidé de porter plainte contre ladministration Trump, et peu de temps après, laccord de Microsoft a été rejeté. Actuellement, un accord Oracle semble le plus probable.

Cependant, les États-Unis ont émis une autre commande le 18 septembre 2020 (vendredi), et ils indiquent en fait que TikTok sera interdit aux États-Unis à partir du 20 septembre 2020 (dimanche). Il y a également eu dautres nouvelles liées à toute cette saga, comme le co-fondateur dInstagram qui pourrait devenir le nouveau PDG de TikTok.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi tout cela se produit-il? TikTok est-il vraiment un problème de sécurité nationale? Vous avez probablement beaucoup de ces types de questions - tout comme nous - mais nous ferons de notre mieux pour y répondre à la plupart dentre elles dans cet explicatif (et chronologique) facile à lire de linterdiction de TikTok de Trump aux États-Unis. Bouclez votre ceinture.

Avant de répondre à vos questions sur linterdiction de TikTok aux États-Unis, décomposons les événements de commande jusquà présent.

Cette histoire remonte en fait à octobre 2019, lorsque la soi-disant guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sest intensifiée à un point tel que les responsables américains ont commencé à mettre en garde contre lutilisation de TikTok. Mais ladministration Trump na pas été la seule à commencer à jeter un œil vigilant sur TikTok. Les sénateurs américains Chuck Schumer et Tom Cotton ont également tous deux appelé à une enquête sur TikTok, notant que «avec plus de 110 millions de téléchargements rien quaux États-Unis, TikTok est une menace potentielle de contre-espionnage que nous ne pouvons ignorer».

En décembre 2019, les États-Unis ont accusé TikTok de transférer des données utilisateur vers des serveurs en Chine. TikTok a nié ces allégations et a déclaré que le gouvernement chinois navait pas accès aux données de ses utilisateurs, qui sont stockées aux États-Unis. "Il ny a aucune vérité dans les accusations selon lesquelles lÉtat chinois a accès aux données des utilisateurs de TikTok", a-t- il déclaré.

Le contrôle a augmenté le cap en 2020. En mars, plus de personnes, soudainement bloquées, avaient commencé à utiliser lapplication pour se divertir et comme un exutoire créatif. Il a atteint un pic de deux milliards de téléchargements, dans le monde. Des rapports ont émergé sur la société mère de TikTok, ByteDance, dans lespoir de renforcer sa présence dans le monde entier. Cependant, simultanément, les relations de la Chine avec lInde se sont effondrées; à lété, lInde avait décidé dinterdire 59 applications chinoises, dont TikTok .

Le secrétaire dÉtat américain Mike Pompeo a déclaré aux médias en juillet 2020 que le gouvernement américain envisageait également dinterdire lapplication. "Nous lexaminons certainement. Nous travaillons sur cette question depuis longtemps", a déclaré Pompeo à Fox News . "En ce qui concerne les applications chinoises sur les téléphones portables des gens, je peux vous assurer que les États-Unis y parviendront également." Il a ajouté que les citoyens américains devraient être prudents en utilisant TikTok au cas où leurs informations privées finiraient "entre les mains du Parti communiste chinois".

À la fin du mois de juillet 2020, Trump avait annoncé aux journalistes lors dun vol Air Force One en route vers Washington DC quil interdirait lapplication. «En ce qui concerne TikTok, nous les interdisons aux États-Unis», a déclaré Trump. "Jai cette autorité. Je peux le faire avec un décret ou cela."

Trump a finalement signé un décret obligeant ByteDance à vendre les opérations américaines de TikTok. Il a cependant signé une autre commande quelques jours plus tard , ce qui a assoupli le calendrier fixé dans la commande précédente . À lorigine, les États-Unis donnaient à ByteDance 45 jours pour vendre ses opérations TikTok aux États-Unis, avec une date dachèvement du 15 septembre 2020, sinon la société serait confrontée à plusieurs mesures restrictives. Dans le second ordre, cependant, les États-Unis ont prolongé ce délai à 90 jours. Une commande similaire a également été faite contre lapplication de chat chinoise WeChat.

(Pour être clair, la partie initiale de linterdiction interdisait également aux entreprises américaines de négocier avec TikTok. Mais la deuxième commande a permis aux prétendants américains de parler à ByteDance des acquisitions potentielles de son entreprise américaine, tant que toutes les négociations sont terminées. et accepté le 12 novembre 2020.)

Tout au long du mois daoût, Trump a fait plusieurs commentaires sur la vente forcée de TikTok, y compris qui devrait lacheter. Selon Bloomberg , le président a déclaré à un moment donné: "Cela ne me dérange pas que ce soit Microsoft ou quelquun dautre [qui achète TikTok] - une grande entreprise, une entreprise sûre, une entreprise très américaine lachète."

En effet, Microsoft prévoyait dacheter la branche américaine de TikTok. Le PDG Satya Nadella a même eu des entretiens constructifs avec le président américain Donald Trump - au cours desquels un examen de la sécurité de lapplication a été promis. Dans un article de blog public , la société a expliqué quelle "apprécie pleinement limportance de répondre aux préoccupations du président". Microsoft a également confirmé son engagement à acquérir TikTok, "sous réserve dun examen de sécurité complet et en apportant des avantages économiques appropriés aux États-Unis".

Dans le même temps, TikTok a intenté une action contre ladministration Trump, alléguant que son ordonnance interdisant les transactions avec la société mère ByteDance enfreint les garanties de procédure régulière, va au-delà du champ dapplication des règles de sanctions et ne fournit aucune preuve que TikTok est une menace pour la sécurité nationale.

Malgré tout ce drame, Microsoft nétait pas le seul prétendant intéressé à acheter TikTok. Selon le Wall Street Journal, Twitter a tenu des «discussions préliminaires» sur lachat de TikTok. La société américaine de technologie informatique Oracle, qui est plus une marque dans le monde de linformatique que des applications grand public, est également entrée dans la mêlée. Selon le Financial Times, le cofondateur dOracle , Larry Ellison, travaillait avec un groupe dinvestisseurs américains pour acheter toutes les opérations de TikTok aux États-Unis.

À la fin du mois daoût, Walmart avait annoncé son partenariat avec Microsoft sur une sorte daccord TikTok, même si les détails étaient incroyablement flous. Le détaillant a donné limpression que leur partenariat lui permettrait de développer son activité publicitaire.

Début septembre, Microsoft a annoncé quil nacquérirait pas une partie des opérations de TikTok après le rejet de son offre par ByteDance. Après des semaines de discussions et de va-et-vient publics avec ladministration Trump, Microsoft était sorti de la course. Donc, avec Microsoft à lécart, Oracle a annoncé quil essaierait de prendre en charge la gérance des opérations américaines de TikTok. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a confirmé laccord et a déclaré quil serait présenté au président Trump avec sa recommandation plus tard.

Pendant ce temps, le PDG de TikTok, Kevin Mayer, avait démissionné après seulement trois mois de travail, et le New York Times a rapporté que TikTok sapprochait du cofondateur dInstagram, Kevin Systrom, pour devenir le prochain PDG de lapplication. Dans lensemble, les choses semblaient saméliorer pour TikTok pendant un certain temps, lorsque soudainement, le 18 septembre 2020, le ministère du Commerce a annoncé que les magasins dapplications devaient supprimer TikTok et WeChat dici le dimanche 20 septembre 2020 en vertu dun nouveau décret de Trump.

Les discussions sur un partenariat potentiel peuvent se poursuivre entre ByteDance et Oracle, avant la date limite du 12 novembre initialement fixée par Trump. Cependant, Apple et Google ont reçu lordre de supprimer TikTok des versions américaines de lApp Store dApple et du Google Play Store entre-temps.

Cest vague. Ladministration Trump a accusé TikTok de transférer les données des utilisateurs vers des serveurs en Chine et a interdit lapplication. Il na fourni aucune preuve à lappui de ces allégations. ByteDance poursuit donc ladministration de Trump, notant que les États-Unis nont pas prouvé que TikTok était une menace pour la sécurité nationale. "Nous sommes fortement en désaccord avec la position de ladministration selon laquelle TikTok est une menace pour la sécurité nationale", a-t-il déclaré, notant que lordre de Trump "nest pas enraciné dans des préoccupations de sécurité nationale de bonne foi".

TikTok a également noté que des experts indépendants de la sécurité nationale ont "exprimé des doutes quant à la véracité de son objectif de sécurité nationale déclaré".

Cest aux tribunaux de décider. Mais la position de ByteDance sur lensemble du sujet est suggérée dans un article de blog. Il a déclaré que le décret exécutif de ladministration Trump a le potentiel de retirer des droits "sans aucune preuve pour justifier une action aussi extrême, et sans aucune procédure régulière. La société a publié une autre déclaration fermement formulée en réponse à lordre exigeant quApple et Google retirent TikTok de leur App stores dici le 20 septembre 2020, qualifiant cela d «injuste» et de «promulgué sans procédure régulière».

Le procès de ByteDance fait également valoir que Trump na pas tenu compte de la coopération de TikTok avec le Comité des investissements étrangers et que les communications personnelles - qui, selon lui, devraient inclure des applications mobiles - sont généralement exemptes de sanctions et protégées par le premier amendement.

Le département américain du commerce a émis un ordre pour empêcher les personnes aux États-Unis de télécharger TikTok. La commande a été publiée par le Département du commerce le 18 septembre 2020. «Toute transaction par toute personne, ou concernant tout bien, soumis à la juridiction des États-Unis, avec ByteDance Ltd», dit la commande, «sera interdite dans la mesure permise par la loi applicable. » Lordonnance devrait entrer en vigueur le 20 septembre 2020.

Linterdiction empêchera Apple et Google doffrir les applications dans leurs magasins dapplications aux utilisateurs américains. TikTok sera toujours disponible pour les utilisateurs en dehors des États-Unis.

Le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré à Reuters: «Nous avons pris des mesures importantes pour lutter contre la collecte malveillante de données personnelles de citoyens américains par la Chine, tout en promouvant nos valeurs nationales, des normes démocratiques fondées sur des règles et une application agressive des lois et règlements américains.

TikTok est une application sociale utilisée pour créer et partager des vidéos. De nombreuses vidéos ont tendance à être axées sur la musique, les créateurs exploitant le vaste catalogue deffets sonores, dextraits de musique et de filtres de lapplication pour enregistrer de courts extraits deux dansant et en synchronisation labiale. Mais il y a un nombre incalculable de vidéos à découvrir, avec des sujets variés. Il y a des vidéos de bricolage et dartisanat, des croquis comiques, vous lappelez. Si TikTok semble familier, cest parce quil existe des applications similaires qui lont précédé, comme Vine et Dubsmash .

TikTok avait également un prédécesseur, appelé Musical.ly, que les entrepreneurs chinois Alex Zhu et Luyu Yang ont lancé en 2014. ByteDance a acquis Musical.ly en 2017, puis un an plus tard, il a intégré les fonctionnalités de base et la base dutilisateurs du service dans sa propre application TikTok . Les utilisateurs existants de Musical.ly ont été migrés vers des comptes TikTok. En 2018, TikTok avait dépassé Facebook, Instagram, YouTube et Snapchat lors dinstallations mensuelles dans lApp Store américain et le Google Play Store.

Consultez nos autres guides:

Écrit par Maggie Tillman.