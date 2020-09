Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les magasins dapplications américains seront contraints de supprimer TikTok et lapplication chinoise WeChat à partir du dimanche 20 septembre, en vertu dun décret du président Trump.

Les discussions se poursuivront entre le propriétaire de TikTok ByteDance et la société américaine Oracle, avant la date limite du 12 novembre initialement fixée par le président. Cependant, Apple et Google recevront lordre de le supprimer de leurs magasins dapplications dans lintervalle.

Les utilisateurs de TikTok pourront continuer à utiliser lapplication sils lont déjà installée, mais elle ne sera pas mise à jour, et les utilisateurs existants ne pourront pas non plus la télécharger à nouveau, ils la suppriment.

Si les discussions avec Oracle ne portent pas leurs fruits dici le 12 novembre, il deviendra illégal de distribuer TikTok aux États-Unis, voire de lhéberger sur des serveurs américains.

Ces restrictions sappliqueront déjà intégralement à WeChat à partir de dimanche.

La partie initiale de linterdiction concerne le premier des deux décrets signés par Trump. Il interdit aux entreprises du pays davoir des relations avec TikTok et WeChat.

Un deuxième décret a permis aux prétendants américains de parler à ByteDance des acquisitions potentielles de son entreprise américaine, à condition que toutes les négociations soient terminées et approuvées le 12 novembre.

Linterdiction américaine ne sapplique pas à lutilisation de TikTok en dehors des États-Unis, de sorte que les propriétaires diOS et dAndroid dans dautres pays, y compris au Royaume-Uni, pourront toujours y accéder sur les magasins dapplications concernés.

Écrit par Rik Henderson.