(Pocket-lint) - MISE À JOUR: Malheureusement, bien que le site Web Toonify existe toujours, ses propriétaires ont dû suspendre le service en raison dune demande sans précédent.

"Désolé Toonify Yourself est hors ligne pour le moment", lit-on sur le site.

«On dirait que cétait une idée populaire et que les coûts de serveur augmentaient rapidement, nous avons donc décidé de le désactiver. Merci à tous ceux qui ont essayé le modèle et partagé les résultats.

"Si nous trouvons un moyen de le payer, ou un format plus rentable, nous le ramènerons! Mais dici là, merci pour toutes les Toonifcations!"

Si cela devait revenir à un moment donné, voici notre pièce originale sur la façon de lutiliser (comme publié plus tôt le jeudi 17 septembre 2020) ...

Un nouvel engouement pour les visages déferle sur les réseaux sociaux. Nous avons changé de sexe et nous sommes devenus plus jeunes ou plus âgés, mais vous pouvez maintenant voir à quoi vous ressembleriez dans un film danimation.

Toonify est un site Web de Justin Pinkney et Doron Adler. Il utilise lapprentissage en profondeur pour reconnaître les visages et transformer les fonctionnalités en équivalents de dessins animés. Et cest hilarant.

Les propriétaires du site promettent que les photos ne seront ni stockées ni utilisées à dautres fins que le processus de toonification.

Voici donc des instructions sur la façon dont vous pouvez le faire vous-même.

- Tout dabord, prenez une photo de votre visage (sur un téléphone ou un appareil photo) et dirigez-vous vers toonify.justinpinkney.com .

- Recherchez votre photo via le téléchargeur de site en haut de la page.

- Cliquez sur le bouton "Toonify".

- Peu de temps après, votre image Toonified apparaîtra à côté de loriginal. Vous pouvez cliquer dessus ou le faire glisser hors de lécran pour lenregistrer.

Ce sont des choses simples, bien quune chose que nous ayons remarquée est que même si une image semble correcte, le logiciel utilisé peut ne pas reconnaître votre visage. Nous vous conseillons de vous assurer que léclairage est bon et que vos traits (yeux, etc.) ne sont pas ombragés.

"Lalgorithme fonctionne mieux avec des images haute résolution sans trop de bruit. Regarder directement la caméra semble également fonctionner le mieux. Quelque chose comme une photo dentreprise a tendance à bien fonctionner", suggère-t-il sur le site Toonify.

La dernière chose à faire est de le partager sur le réseau social de votre choix et de laisser lhilarité sensuivre.

Écrit par Rik Henderson.