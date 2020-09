Lapplication NHS COVID-19 doit être lancée le 24 septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L application de recherche de contacts NHS COVID-19 tant attendue a enfin une date de lancement pour lAngleterre et le Pays de Galles. Il a été confirmé quil sera lancé le 24 septembre.

Le but de lapplication est de combler lécart de recherche de contacts parmi les personnes qui ne se connaissent pas. Si vous êtes en contact avec une personne qui sera testée plus tard positive pour le coronavirus, lapplication pourra vous alerter et vous fournir des instructions sur la marche à suivre.

De même, si vous développez des symptômes et que le test est positif, lapplication peut être utilisée pour alerter les personnes avec lesquelles vous avez pu être en contact quelles sont potentiellement à risque.

Lapplication utilisera la technologie Bluetooth dans les smartphones pour détecter la proximité dautres utilisateurs et créer un journal de suivi des contacts sécurisé et anonyme. Le système a été conçu par Apple et Google pour fonctionner sur des appareils iPhone et Android, de sorte que la technologie de base provient de ces entreprises.

La nouvelle application NHS est construite sur le dessus de ce cadre pour fonctionner spécifiquement pour le Royaume-Uni et fournir les détails nécessaires aux personnes vivant au Royaume-Uni.

Suite à des essais réussis avec des résidents de lîle de Wight et du London Borough of Newham, et avec @NHSVolResponder , lapplication # NHSCOVID19app sera disponible à léchelle nationale en Angleterre et au Pays de Galles le jeudi 24 septembre.



En savoir plus: https://t.co/rzgGGmuV13 pic.twitter.com/PDXpJFkVwe - Application NHS COVID-19 (@ NHSCOVID19app) 11 septembre 2020

Lune des fonctionnalités qui seront incluses dans lapplication est la possibilité de scanner un code QR lorsque vous visitez un lieu. Cela fera partie du système de recherche des contacts et ces codes peuvent être scannés via lapplication NHS COVID-19 et le gouvernement britannique exhorte les entreprises à se préparer à lintroduction de lapplication plus tard en septembre.

Cela signifie que lorsque vous arrivez dans un pub, un restaurant, un lieu de culte ou un autre événement, vous devrez scanner le code. Cela signifiera alors quen cas dépidémie liée à ce lieu, lapplication pourra vous informer de toute action que vous devez entreprendre.

Il y a eu un long retard dans le lancement dune application pour lAngleterre et le Pays de Galles. Après avoir annoncé des plans pour une application de suivi des contacts en avril 2020, NHSX a tenté de développer une application elle-même, avant de labandonner à la suite dessais sur lîle de Wight. Le nouveau système a été annoncé en août 2020 et a été testé dans certains endroits limités du Royaume-Uni.

Lapplication est déjà disponible pour linstallation sur Google Play et l App Store dApple , mais ne sera disponible que le 24 septembre.

Écrit par Chris Hall.