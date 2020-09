Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Waze a longtemps été le choix du pilote en tant que solution snatnav basée sur une application. Il est disponible sur Android et iOS, il est gratuit et fonctionne avec des systèmes comme Apple CarPlay et Android Auto , il est donc facile de monter dans votre voiture.

Mais il y a eu un trou dans ses fonctions jusquà présent. Waze vous permet désormais de planifier un itinéraire à laide de la carte en direct sur son site Web et de lenvoyer depuis votre bureau vers lapplication sur votre téléphone. Cela signifie que vous pouvez afficher litinéraire sur grand écran, confirmer lemplacement exact et voir les informations sur le trafic en temps réel, plutôt que de simplement plonger dans les directions suggérées par votre téléphone.

Voici comment procéder:

Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Waze, alors accédez à ces magasins dapplications et recherchez les mises à jour. Assurez-vous que vous êtes connecté à lapplication sur votre téléphone. Connectez-vous au même compte dans Waze Live Map . Lorsque vous cliquez sur le bouton "se connecter" dans le coin supérieur droit, une fenêtre contextuelle vous proposera des champs de nom dutilisateur et de mot de passe, ou vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone, ce qui est beaucoup plus rapide. Planifiez votre itinéraire dans lapplication de bureau comme dhabitude. Une fois que vous avez défini lorigine, la destination et lheure à laquelle vous souhaitez voyager (maintenant ou pour arriver à une heure particulière), appuyez sur "enregistrer dans lapplication". Lorsque vous ouvrez Waze sur votre téléphone, litinéraire est pré-planifié et prêt à être utilisé. Si vous avez planifié un itinéraire pour arriver à une certaine heure, vous recevrez un rappel lorsque vous devez partir, en fonction des informations routières en temps réel.

Dans lensemble, cest un processus simple et une fonctionnalité facile à utiliser qui connecte la planification du site Web sur grand écran et la conduite réelle avec lapplication.

Écrit par Chris Hall.