LInde interdit PUBG Mobile dans un mouvement radical contre les `` applications malveillantes

(Pocket-lint) - Alors que les tensions sintensifient avec la Chine voisine, lInde est aujourdhui passée au blocage de 118 applications, affirmant que ces applications sont «préjudiciables à la souveraineté et à lintégrité de lInde, à la défense de lInde, à la sécurité de lÉtat et à lordre public».

La liste contient un large éventail dapplications et de services chinois de grande renommée, notamment Baidu, WeChat et Alipay. Mais le plus ressenti est probablement PUBG Mobile et la version Lite du jeu - qui sont tous deux très populaires en Inde.

Selon un rapport du 31 août 2020 de SimilarWeb, PUBG Mobile est lapplication numéro 2 sur Google Play en Inde, tandis que PUBG Mobile Lite est le numéro 15 sur la liste.

La déclaration du ministère indien de lélectronique et des technologies de linformation indique quil a reçu "des rapports sur lutilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plates-formes Android et iOS pour voler et transmettre subrepticement les données des utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de lInde".

"La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de lInde, qui empiètent en fin de compte sur la souveraineté et lintégrité de lInde, sont un sujet de préoccupation très profonde et immédiate qui nécessite des mesures durgence."

Il ny a aucune mention spécifique de la Chine dans la déclaration, mais certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises sont incluses dans la liste.

Linterdiction fait suite à une initiative similaire de haut niveau contre TikTok en juin 2020.

"Cette décision sauvegardera les intérêts de millions dutilisateurs indiens de téléphones portables et dInternet. Cette décision est une décision ciblée visant à assurer la sûreté, la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien", indique le communiqué. Nous avons demandé un commentaire à PUBG Mobile.

Écrit par Chris Hall.