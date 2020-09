Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Walmart sattaque à Amazon Prime en lançant son propre service dabonnement à la livraison. Voici ce que vous devez savoir.

Walmart + (Walmart Plus) est un service dabonnement. Si vous vivez aux États-Unis et que vous y êtes abonné, Walmart a déclaré que vous pouvez obtenir des livraisons gratuites illimitées dans les magasins Walmart pour les commandes de plus de 35 $. Selon Walmart, plus de 160000 articles sont inclus - même des produits dépicerie frais et des articles ménagers essentiels. Les livraisons peuvent être «aussi rapides que le jour même», mais cela dépend également de votre emplacement et de ce que vous avez acheté.

Gardez à lesprit que Walmart.com propose depuis longtemps à certains clients une livraison gratuite de deux jours (pour les commandes de plus de 35 $) pour des milliers darticles.

Walmart + coûte 12,95 $ par mois ou 98 $ par an. En comparaison, Amazon Prime coûte 119 $ aux abonnés pour un an.

Outre les livraisons gratuites sur les commandes de plus de 35 $ aux États-Unis, les abonnés bénéficient également de réductions sur le carburant dans les stations-service partenaires. Walmart a déclaré que vous pouviez économiser jusquà cinq cents sur le gallon si vous utilisez lapplication mobile Scan & Go de Walmart, qui vous permet de numériser des articles pendant que vous magasinez et de payer via votre téléphone.

Walmart a annoncé son intention dajouter de nouveaux avantages à Walmart + dans les mois à venir.

Walmart + est nouveau, donc il nest pas encore aussi robuste que Prime. Le service dabonnement dAmazon est un peu plus cher mais offre une gamme davantages, notamment laccès au service de streaming Amazon Prime Video de la société, ainsi que Twitch Prime, Prime Music, stockage de photos gratuit et Prime Now.

De plus, Prime na pas de montant dachat minimum pour une livraison gratuite.

Walmart + sera lancé aux États-Unis le 15 septembre 2020.

Écrit par Maggie Tillman.