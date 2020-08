Quest-ce que OnlyFans, qui lutilise et comment ça marche?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe une poignée de plateformes de partage de contenu qui permettent aux créateurs de gagner de largent en ligne. Patreon et OnlyFans sont des options populaires, mais OnlyFans est de loin la plus controversée car elle permet aux créateurs de télécharger tout type de contenu, y compris du porno, et de le verrouiller derrière un paywall.

OnlyFans existe depuis 2016 et est largement utilisé par les travailleuses du sexe, bien que des célébrités comme Cardi B et Bella Thorne aient récemment commencé à lutiliser pour gagner un revenu. Certains créateurs de TikTok dirigent également leurs abonnés vers OnlyFans, où ils promettent un contenu exclusif en échange dargent.

En mai 2020, le PDG Tim Stokely a révélé quOnlyFans avait vu environ 200 000 nouveaux utilisateurs toutes les 24 heures et 6 000 à 8 000 nouveaux créateurs se joindre chaque jour. Les abonnements ont également augmenté de 50% en avril dernier - peut-être parce que Beyonce a mentionné OnlyFans dans une nouvelle chanson, ou comme la rapporté BuzzFeed , parce que plus de gens lont utilisé pendant la pandémie pour gagner de largent grâce à la pornographie.

Quelle que soit la raison, voici ce que vous devez savoir sur OnlyFans.

OnlyFans est une plateforme de partage de contenu basée à Londres. Les créateurs peuvent lutiliser pour proposer des vidéos, des photos et même des chances de discuter en tête-à-tête pour un prix. Il est populaire dans lindustrie du divertissement pour adultes. Le New York Times a même publié une histoire au début de 2019 affirmant que OnlyFans avait changé le travail du sexe pour toujours, surnommant OnlyFans "le paywall du porno". Mais OnlyFans est utilisé par toutes sortes de créateurs.

OnlyFans a été fondé par Timothy Stokely et est un site Web uniquement sans applications officielles. Il compte actuellement environ 30 millions dutilisateurs et 450 000 créateurs.

Modèles, musiciens, acteurs, experts en conditionnement physique et influenceurs utilisent tous OnlyFans pour générer des revenus. Ils peuvent recevoir de largent directement des fans sur une base mensuelle ou des pourboires et de la fonction de paiement à la séance. Blac Chyna, par exemple, facture aux fans 50 $ par mois pour accéder à sa page OnlyFans, et la rappeuse Rubi Rose a gagné 100000 $ sur OnlyFans en deux jours en publiant des photos de son Instagram.

Lactrice Bella Thorne a également affirmé avoir gagné plus de 2 millions de dollars sur OnlyFans en une semaine. Voici une petite sélection de personnes remarquables sur OnlyFans:

Accédez au site Web OnlyFans pour créer un compte. Vous pouvez créer un compte à partir de zéro, ou vous pouvez vous inscrire avec votre compte Twitter ou Google. Une fois votre compte créé, vous devriez être redirigé vers la page des paramètres de votre compte. Dans les paramètres du compte, vous pouvez modifier votre nom dutilisateur, votre adresse e-mail et dautres préférences. La barre latérale sur la gauche vous permet daccéder à vos paramètres de profil, de sécurité et de notification.

Accédez à Profil pour modifier votre nom daffichage, définir un prix dabonnement, etc.

Il y a cinq pages principales: Accueil , Notifications , Créer , Chats et Menu.

Accueil est lendroit où vous pouvez voir votre flux - un flux de contenu partagé par ceux que vous suivez, y compris vos amis proches. Vous verrez également des suggestions pour plus de personnes à suivre sur OnlyFans. En haut de la page daccueil, une barre de recherche vous permet de rechercher dautres créateurs et utilisateurs à suivre.

Depuis la page Notifications, vous pouvez voir vos notifications. Allez comprendre, non? Ceux-ci incluent les interactions passées, les aimés, les abonnés, les pourboires, etc.

Prêt à commencer à partager? Accédez à la page Créer des articles pour rédiger un nouveau message et le partager avec vos fans. Vous pouvez même ajouter des médias ou lancer un sondage.

Si vous avez des contacts, comme une personne à laquelle vous êtes abonné ou même un fan, vous pouvez accéder à la page Chats pour commencer à leur envoyer des messages directs. Explicite.

Le menu glisse à partir de la droite, où vous pouvez voir votre nom daffichage, votre nom dutilisateur et le nombre de fans et dabonnés. Vous pouvez également accéder à votre profil à partir dici, ainsi quaux signets, listes, paramètres, cartes, informations de compte bancaire et activer un mode sombre. Vous vous déconnectez également de ce menu.

Pour commencer à gagner sur OnlyFans, vous devez ajouter vos informations de paiement, vérifier votre compte et définir le prix de votre abonnement. Après avoir fait tout cela, vous serez libre de commencer à créer des messages et de les verrouiller derrière votre mur de paiement.

Une fois connecté à OnlyFans, allez dans le menu et sélectionnez Ajouter une banque. Vous devez être âgé de 18 ans et vous devrez vérifier votre compte. OnlyFans vous demandera vos données personnelles, telles que votre nom, adresse, date de naissance et votre pièce didentité telle quun passeport ou un permis de conduire. Il vous demande également si vous prévoyez de publier du porno. Les créateurs américains devront également remplir leur formulaire W-9 (en savoir plus à ce sujet sur le centre daide OnlyFans ici) .

Pour définir le prix de votre abonnement, accédez au menu, sélectionnez Profil, cliquez sur le bouton Modifier le profil et recherchez le prix de labonnement. Là, vous pouvez définir un montant par mois. Vous devez ajouter votre compte bancaire ou vos informations de paiement avant de pouvoir définir votre prix ou accepter des pourboires.

Il existe des outils supplémentaires que vous pouvez utiliser pour gagner de largent sur OnlyFan, y compris les messages à la carte ou les PPV. Cest du contenu que vous partagez, par message, avec vos fans, mais ils doivent payer pour le voir! Vous pouvez envoyer des PPV à des comptes individuels en accédant à vos messages, en composant un message au compte, en joignant vos médias et en cliquant sur létiquette de prix en bas à droite pour définir votre prix.

Pour envoyer des PPV à tous vos fans à la fois, accédez à la page de messagerie et sélectionnez Nouveau message et Tous les abonnés. Ajoutez votre message, joignez votre média et cliquez sur licône détiquette de prix pour définir votre prix. Cliquez sur envoyer, et il sera envoyé à tous vos abonnés.

OK, alors disons que vous ne voulez pas être un créateur et à la place que vous voulez être un fan sur OnlyFans. Créez votre compte OnlyFans, puis allez sur la page daccueil et commencez à chercher quelquun à suivre. Une fois que vous les avez trouvés, vous pouvez appuyer sur licône en forme détoile sur leur profil pour les ajouter à vos favoris ou les enregistrer dans une liste.

Vous verrez également leurs niveaux dabonnement sur leur profil. Lactrice Bella Thorne , par exemple, facture 20 $ par mois, bien quelle propose également des offres groupées dabonnement. Actuellement, elle a 46 messages verrouillés derrière un paywall. Vous pouvez voir quand elle est en ligne, car son profil indiquera «disponible maintenant».

Son profil renvoie également à sa liste de souhaits Amazon, où vous pouvez acheter des articles pour elle, bien que cela soit distinct de OnlyFans et ne garantisse pas laccès à son contenu. Ça a du sens? Ceci est un exemple de ce que cest que dêtre un fan et de sabonner à un créateur sur OnlyFans. Comme nous lavons expliqué ci-dessus, vous pouvez également PPV ou donner un pourboire à un créateur si vous ne souhaitez pas vous abonner mensuellement.

Remarque: si vous souhaitez vous abonner à un créateur, ajoutez dabord une carte (Menu> Ajouter une carte). Lorsque vous vous abonnez à dautres utilisateurs, OnlyFans débitera votre carte.

Consultez le centre daide OnlyFans ici.

Écrit par Maggie Tillman.