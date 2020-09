Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis le début, Pocket-lint sest toujours efforcé doffrir le meilleur journalisme possible. Dans un monde où les lignes sont constamment floues, comprendre les nouvelles devient de plus en plus difficile.

Quels sont les motifs pour couvrir lhistoire, qui est derrière les décisions, pourquoi cet angle a-t-il été pris? Ce ne sont là que quelques-unes des questions que léquipe de Pocket-lint se pose à chaque fois quelle trouve une histoire et avant que lécriture ne commence.

Comprendre ce quest une histoire, doù elle vient et ce quelle signifie est maintenant plus important que jamais.

Parfois, ces lignes ne sont pas claires et il peut être difficile de faire la différence entre les informations factuelles, les analyses, les opinions ou la publicité, et cest avant que vous vous demandiez si les informations sont authentiques ou non. Le Trust Project , un consortium de grandes entreprises dinformation dirigé par la journaliste primée Sally Lehrman, élabore des normes de transparence qui vous aident à évaluer facilement la qualité et la crédibilité du journalisme.

Au cours de la dernière année, Pocket-lint a travaillé avec le groupe pour sassurer quun certain nombre dindicateurs de confiance sont présents sur tous les articles de Pocket-lint pour vous aider à déterminer facilement le type darticle que vous lisez.

"Pocket-lint contribue à une dimension appréciée de notre réseau. Il est important que le public sache quand les revues technologiques sont libres de toute influence extérieure et que le contenu orienté consommateur adhère à des normes journalistiques strictes. Les gens méritent à chaque instant lhonnêteté et lintégrité dans ce type de contenu autant quils le font dans les reportages quotidiens », déclare Lehrman, fondateur et PDG de The Trust Project, de Pocket-lint work.

Une fois le programme terminé, vous verrez maintenant un petit "Trust Mark" (T) en haut des articles sur Pocket-lint, quil sagisse dun reportage ou dune critique, qui vous indiquera larticle que vous êtes sur le point de publier read peut être fiable.

Les indicateurs de confiance - il y en a 37 au total mais 8 principaux - sont des divulgations normalisées sur léthique dune organisation de presse et dautres normes déquité et dexactitude, les antécédents dun journaliste et le travail derrière un reportage.

Créé par des dirigeants de plus de 100 agences de presse, y compris des contributions de Pocket-lint, des publications de premier plan du monde entier, notamment le Washington Post, The Economist, La Repubblica en Italie et La Nación en Argentine ont collaboré pour créer un ensemble de lignes directrices pour les sites suivre.

Les indicateurs aident les gens à savoir qui et ce qui se cache derrière un reportage donné en divulguant:

Meilleures pratiques (normes et politiques)

Expertise journaliste

Type détiquettes de travail

Références

Méthodes

Source locale

Voix diverses

Commentaires exploitables

Les 8 indicateurs de confiance, une norme de transparence largement acceptée développée par The Trust Project en collaboration avec le public et les agences de presse du monde entier, aident les médias à se responsabiliser et à garantir des sources dinformations fiables et précises.

Pocket-lint faisait déjà une grande partie du travail, et les lecteurs aux yeux daigle auront vu que nous avons déployé un certain nombre de ces normes au cours de lannée dernière, améliorant notre offre à mesure que nous avons adopté le nouveau procédures.

Ces indicateurs de confiance signifient que vous serez toujours en mesure de voir clairement qui a écrit larticle, de pouvoir les contacter si vous avez des questions et de comprendre comment et pourquoi nous avons classé larticle comme nous lavons fait.

En termes simples, cest une question de transparence et de confiance.

Vous pouvez également consulter rapidement nos normes éditoriales qui vous montrent des choses comme à qui appartient Pocket-lint, quelles sont nos politiques déthique et de diversité, ainsi que la façon dont nous traitons les sources, les corrections, les commentaires exploitables, et plus encore.

Et ce nest pas seulement nous qui vous le disons. Ces indicateurs, qui ont été examinés par les pairs par The Trust Project, sont également partagés avec des partenaires technologiques externes tels que Google, Facebook et Bing.

Chez Pocket-lint, nous avons toujours essayé dêtre le meilleur possible lorsquil sagit de rédiger des articles à lire.

Nous apprécions votre confiance en nous pour bien rédiger lhistoire, pour être équilibré dans notre approche et pour ne pas avoir un programme caché.

Avec The Trust Project, vous navez plus seulement à nous croire sur parole sur ce que nous faisons, mais vous pouvez facilement découvrir le travail que nous effectuons dans les coulisses pour rendre les articles que nous écrivons aussi dignes de confiance que possible.

Malheureusement, cela ne peut pas être dit pour tous les sites sur Internet, mais au moins nous pouvons le dire à propos de Pocket-lint et, espérons-le, encourager les autres à suivre nos traces pour aider à restaurer le rôle de confiance de la presse dans la vie civique.

Écrit par Stuart Miles. Édité par Chris Hall.