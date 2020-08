Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok poursuit ladministration du président Donald Trump, alléguant que son ordonnance interdisant les transactions avec la société mère ByteDance enfreint les garanties de procédure régulière, va au-delà du champ dapplication des règles de sanctions et ne fournit aucune preuve que TikTok est une menace pour la sécurité nationale.

"Le décret émis par ladministration ... a le potentiel de retirer les droits de cette communauté sans aucune preuve pour justifier une action aussi extrême, et sans aucune procédure régulière", a écrit ByteDance dans un message . "Nous ne sommes pas du tout daccord avec la position de lAdministration selon laquelle TikTok est une menace pour la sécurité nationale et nous avons déjà formulé ces objections".

Le procès de ByteDance fait valoir que Trump na pas tenu compte de la coopération de TikTok avec le Comité des investissements étrangers aux États-Unis et que les communications personnelles, qui, selon lui, devraient inclure des applications, sont généralement exemptes de sanctions et protégées par le premier amendement.

La société basée en Chine a expliqué:

"Le moment est venu pour nous dagir. Nous ne prenons pas les poursuites contre le gouvernement à la légère, mais nous pensons que nous navons dautre choix que de prendre des mesures pour protéger nos droits et les droits de notre communauté et de nos employés. Dans notre plainte, nous exprimons clairement que nous pensons que l’Administration a ignoré nos efforts considérables pour répondre à ses préoccupations, que nous avons menées pleinement et de bonne foi même si nous n’avons pas été d’accord ".

ByteDance a également déclaré que lordre de ladministration Trump "nest pas enraciné dans de véritables préoccupations de sécurité nationale". Il a en outre noté que des experts indépendants de la sécurité nationale et de la sécurité de linformation avaient "exprimé des doutes quant à la véracité de son objectif déclaré en matière de sécurité nationale".

TikTok est utilisé pour créer et partager des vidéos . Les créateurs peuvent tirer parti du vaste catalogue deffets sonores, de musique et de filtres de lapplication pour enregistrer de courts clips deux-mêmes en train de danser et de synchroniser les lèvres. Il y a un nombre incalculable de vidéos à découvrir - des vidéos de bricolage et dartisanat, de la comédie, etc.

Trump a donné à ByteDance jusquau 12 novembre pour vendre TikTok ou faire face à une interdiction. Microsoft, Oracle et Twitter seraient tous intéressés par lachat.

Écrit par Maggie Tillman.