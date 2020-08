Samsung Pay Card maintenant disponible au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a lancé sa carte de débit numérique au Royaume-Uni.

La Samsung Pay Card est alimentée par le système de paiement en ligne Curve et se trouve sur votre appareil Samsung , prête à être utilisée pour payer des articles sans fil et sur Internet.

Il simplifie efficacement les paiements, vous donne une vue détaillée de ce que vous avez acheté et vous récompense même pour vos transactions.

Vous pouvez ajouter les détails de vos cartes de débit et de crédit Mastercard et Visa et, au lieu davoir à choisir chaque carte individuelle pour les paiements à chaque fois, vous utilisez simplement la Samsung Pay Card.

Il déduira les dépenses de la carte associée par défaut, mais si la mauvaise carte a été choisie, vous pouvez même la changer après la transaction.

La carte nécessite un compte Curve, que vous pouvez configurer via votre appareil Samsung compatible, et tous les détails sont disponibles via lapplication Curve.

Il vous demandera également de choisir trois de vos détaillants préférés et, chaque fois que vous magasinez avec eux, vous gagnerez 1% de remise en argent. Vous obtiendrez également une remise de 5% sur tout ce qui est acheté via Samsung.com.

Samsung Pay Card est désormais disponible au Royaume-Uni sur les téléphones de la série Samsung Galaxy S à partir du S6, de la série Note, de la série A et des smartwatches de Samsung.

Écrit par Rik Henderson.