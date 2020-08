TikTok a un nouvel acheteur potentiel, Oracle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouvel acheteur potentiel pour TikTok serait entré dans la mêlée - Oracle.

La société américaine de technologie informatique, qui est plus une marque dans le monde de linformatique que des applications grand public, aurait eu des entretiens préliminaires avec Bytedance, la société derrière TikTok.

Selon le Financial Times, le cofondateur dOracle, Larry Ellison, travaille avec un groupe dinvestisseurs américains, dont General Atlantic et Sequoia Capital, déjà obsolètes à Bytedance, pour acheter toutes les opérations de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. .

Il va donc tête à tête avec Microsoft, qui est le seul autre candidat connu à lacquisition.

Des rumeurs selon lesquelles Twitter est également entré sur le marché ont circulé ces derniers temps, mais il semble que le réseau social rival nait fait que des enquêtes préliminaires et ne les ait pas encore suivies.

Bytedance est sous pression pour vendre ses activités américaines dici novembre, après que le président américain Donald Trump a signé un décret affirmant quil avait des «preuves crédibles» que la société utilisait lapplication pour violer la sécurité américaine.

Les critiques affirment que Bytedance ne fait pas plus avec les données de ses clients que Facebook, propriété des États-Unis, et quil ne sagit que dune autre salve dans la guerre commerciale en cours de Trump avec la Chine.

Écrit par Rik Henderson.