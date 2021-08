Quest-ce que Triller ? Lalternative TikTok expliquée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsquune interdiction potentielle de TikTok se profile à lhorizon aux États-Unis, lintérêt pour les alternatives TikTok sest accru. Triller a été lun des premiers à se démarquer, en grande partie parce quil recrutait agressivement des A-listers sur les réseaux sociaux, mais aussi parce quil sagit dun clone de TikTok.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Triller.

Triller existe depuis 2015 mais na commencé à attirer lattention quen 2020.

Il sagit dune application de vidéo sociale que vous pouvez utiliser pour regarder ou créer des vidéos courtes, qui peuvent être facilement modifiées avec des outils intégrés, notamment de la musique, des filtres, des dessins, etc. Une fois que vous publiez une vidéo "Triller", dautres utilisateurs peuvent la partager, la commenter ou utiliser le son de celle-ci dans leurs propres vidéos.

Triller a fait différentes déclarations sur ses numéros dutilisateur. En août 2020, un porte-parole a déclaré à CNBC quil comptait 65 millions "dutilisateurs actifs" et 250 millions de téléchargements. Puis, en octobre, il a affirmé quil comptait "plus de 250 millions dutilisateurs parmi les meilleurs éditeurs Comscore" ainsi que "environ 250 millions de téléchargements". Mais, selon Business Insider , danciens employés de Triller ont affirmé que ces chiffres sont cinq fois plus élevés que les chiffres internes.

Si vous savez comment fonctionne TikTok , vous saurez immédiatement comment fonctionne Triller. La fonctionnalité et même linterface utilisateur des deux applications sont incroyablement similaires. Vous pouvez suivre dautres utilisateurs de Triller, commenter et aimer leurs vidéos, rechercher et découvrir des vidéos à regarder, enregistrer et filmer vous-même, etc. Vous navez pas besoin dun compte pour regarder Trillers, tout comme vous navez pas besoin dun compte pour regarder TikToks, mais vous en avez besoin pour publier un Triller.

À partir du moment où vous ouvrez lapplication, vous accédez à la page daccueil Triller, ou flux vidéo, qui est divisé en trois onglets : Suite, Trillers et Pour vous. Voici un flux de vidéos des créateurs que vous suivez. Trillers propose des vidéos avec de la musique des bibliothèques Triller et Apple Music. Ils peuvent durer de 4 à 60 secondes. Et pour vous est comme la page pour vous organisée par TikTok. Il recommande des vidéos populaires à regarder.

Toutes les vidéos sur Triller sont verticales et en plein écran, et vous pouvez les faire glisser vers le haut ou vers le bas pour en trouver dautres à regarder. Facile!

Dans la barre de navigation, vous verrez un symbole de loupe. Cela pointe vers la recherche. Allez ici pour rechercher et trouver des vidéos de tout type. Vous verrez une barre de recherche en haut, suivie des recommandations Triller TV, des vidéos mises en avant et des meilleures vidéos. Cest assez explicite. Appuyez simplement sur la vidéo que vous souhaitez voir, et à partir de là, vous pouvez interagir avec elle ou faire glisser votre doigt pour continuer à trouver dautres excellents Trillers à regarder.

Dans la barre de navigation, vous verrez un symbole +. Cela pointe vers le téléchargement. Allez ici pour enregistrer et partager Trillers. Vous aurez la possibilité de créer une vidéo musicale ou une vidéo OG. Avec les clips musicaux, vous devez commencer par sélectionner une chanson. Vous pouvez couper laudio, puis commencer à filmer. Avec les vidéos OG, cependant, vous commencez instantanément à enregistrer. Les deux options vous permettent dajouter des filtres, de faire différentes prises, dajuster la vitesse, de zoomer et dutiliser une minuterie.

Triller vous permet de prévisualiser votre vidéo avant de la publier. Vous pouvez également ajouter une légende, une catégorie, des informations de localisation et même la définir comme privée avant de publier.

Dans la barre de navigation, vous verrez un symbole de musique. Cela pointe vers Découvrir. Allez ici pour rechercher et trouver de la musique. Une fois que vous avez trouvé une piste que vous aimez sur la page Découvrir, vous pouvez la sélectionner, la lire, lutiliser dans votre propre Triller ou continuer à regarder les meilleures vidéos présentant cette piste. Simple! Triller a des partenariats de licence avec Warner Music Group, Sony Music Entertainment et Universal Music Group, il y a donc beaucoup de musique à trouver.

Dans la barre de navigation, vous verrez un symbole de personne. Cela pointe vers le profil. Sur cette page, vous verrez votre profil public, y compris qui vous suivez et qui vous suit. Vous pouvez modifier votre profil, votre photo, votre nom, votre nom dutilisateur et plus encore depuis Profil. Également sur votre profil, vous pouvez voir vos brouillons Triller, qui sont privés et visibles uniquement par vous. Lorsque vous accédez aux autres, accédez à votre profil, ils ne verront que des vidéos publiques ainsi que des informations sur les abonnés.

Enfin, pour modifier vos paramètres, accédez à Profil dans la barre de navigation et appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur de votre page de profil. À partir de cette zone, vous pouvez ajuster les paramètres de votre compte, les paramètres de confidentialité et définir vos préférences vidéo préférées telles que la résolution. Simple!

Triller est basé à Los Angeles et appartient à Proxima Media, une entreprise lancée par le producteur de films hollywoodien Ryan Kavanaugh, qui, avec son équipe de direction, est responsable de la production de plus de 200 films, tels que Girl with the Dragon Tattoo et The Social Network. Triller en 2020 a clôturé un tour de table de 50 millions de dollars qui valorisait lentreprise à 300 millions de dollars. TechCrunch a annoncé quil cherchait 250 millions de dollars pour une valorisation de 1,25 milliard de dollars.

Lancien président Donald Trump a notamment rejoint Triller pour protester contre TikTok. Et certaines des plus grandes stars de TikTok ont également afflué vers lapplication en 2020. Josh Richards, Griffin Johnson et Noah Beck, par exemple, ont tous rejoint, bien quils portaient des produits Triller dans leurs vidéos, suggérant quils se sont associés au service pour créer du contenu. Dautres célébrités - comme Justin Bieber, Rita Ora et Kevin Hart - sont également sur Triller mais ne publient pas fréquemment.

Quelles informations Triller collecte-t-il ?

Daprès Triller politique de confidentialité, lapplication collecte les données suivantes de ses utilisateurs : "Nom, âge, date de naissance, sexe, adresse, adresse e-mail, informations de connexion aux réseaux sociaux, numéro de téléphone, photo et nom dutilisateur/mot de passe". Il peut également se connecter à Facebook et Twitter, permettant à lapplication daccéder aux informations que ses utilisateurs ont partagées sur ces services. Triller collecte également les informations de localisation des utilisateurs et les données de lappareil.

Consultez le site Web de Triller pour plus de détails - il y a aussi une page FAQ ici . Nous avons également ce tour d horizon des autres alternatives TikTok et Triller ici .

