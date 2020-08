Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La deuxième version de l application de recherche de contacts NHS COVID-19 a de nouveau été officiellement lancée dans les essais, retournant une fois de plus sur lîle de Wight pour tester lefficacité de la nouvelle application. Cette fois, les essais seront également étendus au London Borough of Newham.

Lapplication est conçue pour agir comme un système de recherche des contacts, permettant à ceux du Royaume-Uni de vaquer à leurs occupations, mais dêtre alertés sils ont été à proximité de quelquun qui a ensuite été testé positif au COVID-19.

Lapplication fait partie du programme NHS Test and Trace au Royaume-Uni, mais surtout, elle comblera les lacunes que la recherche manuelle des contacts ne peut pas - cest-à-dire quelle pourra enregistrer les contacts avec des personnes que vous ne connaissez pas. Cela signifierait, par exemple, que si vous étiez dans un bus bondé et que vous tombiez plus tard malade et que votre test de dépistage était positif, il y aurait plus de chances datteindre ces autres personnes dans ce bus pour les alerter du risque.

Lapplication NHS utilisera la configuration du cadre par Apple et Google qui permet aux appareils iPhone et Android de se connecter les uns avec les autres à laide de Bluetooth. Cest un système à très faible consommation dénergie qui fonctionne en arrière-plan une fois que vous avez installé lapplication, mais qui signifie quune carte de contacts anonymisée peut être créée au fur et à mesure de votre journée.

Toutes les données restent sur votre téléphone jusquà ce que vous ayez quelque chose à signaler - et la confidentialité est sauvegardée par Apple et Google.

Nous avons développé un nouveau #NHSTestandTraceapp pour lutter contre la propagation du coronavirus.



Lapplication de pointe sera testée par des bénévoles de lîle de Wight, @NHSVolResponder à travers lAngleterre et plus tard par des résidents de Newham.



En savoir plus: https://t.co/xEwGVxUCML pic.twitter.com/gKHM5JJhU1 - Application NHS Test and Trace (@NHSTestTraceapp) 13 août 2020

Mais lapplication qui a été développée pour le Royaume-Uni fait un peu plus que simplement rechercher des contacts. Il vous permettra également de vous enregistrer sur les lieux. En scannant un code, vous pourrez vous inscrire à un endroit - comme un restaurant ou un bar - ce qui signifie que sil y a une épidémie à partir de cet endroit, vous pouvez être contacté à lavenir.

Vous serez également invité à saisir le début de votre code postal, afin que vous puissiez obtenir des informations via lapplication sur la situation actuelle dans votre région. Ce sera une méthode pour communiquer sur les verrouillages ou restrictions locaux.

De plus, lapplication vous permettra de vérifier vos symptômes et de vous fournir un itinéraire pour réserver un test, lapplication vous dirigeant vers le site Web du NHS.

Si, grâce à lune des mesures ci-dessus, vous êtes alerté que vous avez été en contact étroit avec une personne dont le test est positif pour le coronavirus - ou dont le test est positif vous-même - il y aura des conseils sur la durée de lisolement, ainsi quun compte à rebours. afin que vous puissiez vérifier quand vous êtes libre de reprendre une vie normale.

Le fonctionnement normal de lapplication sera anonyme, il ny a donc aucun risque que vous soyez identifié via lapplication ou via des contacts signalés. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a toujours déclaré que son utilisation serait volontaire - et que vous êtes libre de supprimer lapplication et toutes les données à tout moment.

Cependant, on pense que le Royaume-Uni aura besoin de près de 60% dadoption pour rendre lapplication vraiment efficace dans la lutte contre la maladie et sassurer que trop de contacts ne passent pas inaperçus.

Actuellement, on ne sait pas combien de temps dureront les essais.

Dido Harding, président exécutif du programme NHS Test and Trace, a déclaré: "Il est très important que nous facilitions au maximum lengagement de chacun avec NHS Test and Trace. En lançant une application prenant en charge notre approche intégrée et localisée du NHS. Test and Trace, toute personne possédant un smartphone pourra savoir si elle risque davoir attrapé le virus, commander rapidement et facilement un test et accéder aux bons conseils et conseils. "

Écrit par Chris Hall.