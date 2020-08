Le service de tailleur numérique vous offre un costume personnalisé équipé par une application

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque de vêtements pour hommes Aristocracy London sest associée à Sizer, une application de mesure corporelle, pour offrir à ses clients une expérience numérique sur mesure.

Lapplication Sizer utilise la caméra frontale de votre smartphone pour scanner votre corps et vous fournir des mesures en moins de deux minutes. Vous devez vous assurer que la pièce dans laquelle vous vous trouvez est bien éclairée et que vous devrez porter des vêtements moulants ou des sous-vêtements sans chaussures. Ceux qui ont les cheveux longs devront également les attacher.

Vous devrez ensuite placer votre téléphone contre quelque chose - comme un vase - et vous tenir à deux mètres. Lapplication Sizer vous demandera de suivre quelques poses pour lui permettre de capturer vos mesures exactes, qui sont envoyées par e-mail à ladresse que vous fournissez via lapplication.

Aristocracy a intégré sa propre recommandation de taille dans lapplication Sizer et lapplication est entièrement intégrée à la boutique en ligne Aristocracy London. Après avoir reçu vos mesures, vous serez dirigé vers le site de la marque pour acheter des costumes, sélectionnés en fonction de votre taille de costume recommandée.

Vous nobtiendrez pas un costume entièrement sur mesure, mais la collaboration Aristocracy et Sizer vous permet dacheter un costume personnalisé qui sadapte sans quitter la maison et chaque costume intègre des éléments de couture sur mesure, tels que les options de full ou half -Entoilage en toile, pochettes de qualité supérieure et poches fonctionnelles pour transporter lessentiel.

Le service dappareillage numérique Atristocracy est maintenant disponible dans le cadre de lapplication Sizer, qui peut être téléchargée pour iPhone depuis lApp Store et les appareils Android depuis Google Play . Vous pouvez également regarder le didacticiel YouTube - intégré ci-dessous - pour voir exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Écrit par Britta O'Boyle.