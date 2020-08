TikTok passe à la vidéo plus longue avec Plus sur TikTok

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok a peut-être commencé avec de courtes vidéos, mais la façon dont il a lu les feuilles de thé et augmenté la limite de 15 secondes à 60 pour permettre des clips plus longs a été un grand succès.

Maintenant, cela pourrait aller plus loin dans la même direction - une nouvelle application pour les appareils Amazon Fire TV, appelée More on TikTok, permettra encore des vidéos plus longues.

Lapplication permettra aux utilisateurs de parcourir le contenu TikTok et les créateurs quils connaissent si bien, tout en incluant également des compilations et des listes de lecture que TikTok lui-même organisera.

Il y aura également du contenu en coulisses, interviewant de grands créateurs et montrant leur processus. Si cela ressemble à un pas vers une programmation originale, nous pensons la même chose.

TikTok dit que le mouvement consiste en partie à aider les gens à regarder TikTok ensemble, sans avoir à se presser autour dun petit écran de téléphone.

Pour linstant, cependant, lapplication sera relativement simple, simplement une expérience de visualisation à laquelle les utilisateurs ne peuvent même pas se connecter pour obtenir leur propre version personnalisée des flux. Il sagit dabord des appareils Amazon Fire TV, une stratégie intéressante, mais qui capturera une gamme de téléviseurs intelligents, de boîtiers et de clés de streaming.

Bien sûr, à larrière-plan de tout cela, il y a les problèmes continus que TikTok rencontre avec sa présence et ses opérations aux États-Unis. Pour linstant, cela na aucune incidence sur ce lancement, mais si les choses devaient changer, Plus sur TikTok serait sans doute également affecté.

Quoi quil en soit, lapplication devrait être disponible pour les utilisateurs de US Fire TV dès maintenant - vous pouvez dire "Alexa, ouvrez Plus sur TikTok" pour la configurer.

Écrit par Max Freeman-Mills.