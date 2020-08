TikTok combat les contrefaçons profondes avant les élections américaines

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok a annoncé quil interdisait les deepfakes car, comme dautres plateformes de médias sociaux, il vise à empêcher la propagation de la désinformation.

Le moment du changement est remarquable en raison des prochaines élections américaines et des menaces dinterdire TikTok aux États-Unis par le président Donald Trump.

Bien sûr, les réseaux sociaux ne veulent en aucun cas être considérés comme une aide à lingérence électorale, en particulier après que la saga Cambridge Analytica, Twitter et Facebook aient été sous les projecteurs pour la vérification des faits et la censure des publications.

Dans une déclaration de Vanessa Pappas, directrice américaine de TikTok, le géant des médias sociaux a déclaré:

"Nous ajoutons une politique qui interdit le contenu synthétique ou manipulé qui induit les utilisateurs en erreur en déformant la vérité des événements dune manière qui pourrait causer un préjudice.

"Notre intention est de protéger les utilisateurs contre des éléments tels que les contrefaçons superficielles ou profondes, donc bien que ce type de contenu soit déjà largement couvert par nos directives, cette mise à jour clarifie la politique pour nos utilisateurs."

TikTok ajoute quil travaille avec des vérificateurs externes (PolitiFact et Lead Stories) avant les élections de 2020, et quil permettra aux utilisateurs de signaler des informations erronées liées aux élections dans son application. Et la société travaille avec le Département de la sécurité intérieure afin de lutter contre lingérence étrangère dans les élections.

«Bien que TikTok ne soit pas lapplication incontournable pour suivre les actualités ou la politique, nous nous concentrons sur le soutien à nos utilisateurs avec des informations éducatives et faisant autorité sur des questions publiques importantes», déclare Pappas.

"La désinformation, la désinformation et les menaces à lengagement civique sont des défis quaucune plateforme ne peut ignorer. En travaillant ensemble en tant quindustrie avec des experts et des organisations de la société civile, nous pouvons mieux protéger les processus civiques qui sont si essentiels pour nos utilisateurs."

Pappas indique également clairement que la plate-forme naccepte pas les publicités politiques "parce que la nature des publicités politiques payantes nest pas quelque chose qui, à notre avis, correspond à lexpérience que nos utilisateurs attendent sur TikTok". Cela semble déduire que lengagement sur un tel contenu serait de toute façon assez faible.

Écrit par Dan Grabham.