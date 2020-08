Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Zoom ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à améliorer la qualité de vos appels vidéo, notamment des filtres géniaux, des options de lissage de la peau et plus encore.

Si vous pensez que vos appels Zoom ne sont pas assez cool ou que vous pourriez faire avec un peu plus daide pour être un peu plus professionnel, ces mises à jour devraient vous aider.

Tout dabord, Zoom ajoute des filtres similaires à Snapchat afin que vous puissiez ajouter des oreilles de lapin, une moustache touffue ou une autre hilarité à vos appels vidéo.

En plus de ces filtres idiots et ludiques, vous pouvez également ajouter des filtres de couleur à votre appareil photo pour le rendre un peu plus intéressant. Que ce soit simplement pour faire apparaître votre flux en sépia, en noir et blanc ou autre chose.

Zoom ajoute également des options qui vous permettent de «retoucher» la vue de votre caméra pour améliorer votre apparence. Idéal si vous venez de vous réveiller et que vous ne vous sentez pas bien. Cela comprend le lissage de la peau et les ajustements déclairage.

Un autre point fort est les options sonores que Zoom ajoute. Lentreprise a simplifié la réduction automatique du bruit de fond lors de vos appels.

Cette mise à jour est conçue pour supprimer le bruit des ventilateurs, les voitures au loin, les chiens jappant et plus encore. Parfait pour rendre vos appels un peu plus professionnels. Un geste bienvenu par tous sans aucun doute!

Écrit par Adrian Willings.