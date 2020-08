Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le président Donald Trump aurait confirmé aux médias quil prévoyait de bannir TikTok - une application appartenant à des Chinois - des États-Unis.

Selon plusieurs rapports , Trump a déclaré aux journalistes lors dun vol Air Force One en route vers Washington DC le 31 juillet 2020 quil interdirait lapplication. «En ce qui concerne TikTok, nous les interdisons aux États-Unis», a déclaré Trump. "Jai cette autorité. Je peux le faire avec un décret ou cela."

TikTok est utilisé pour créer et partager des vidéos . Les réalisateurs peuvent tirer parti du vaste catalogue deffets sonores, de musique et de filtres de lapplication pour enregistrer de courts clips deux-mêmes dansant et en synchronisation labiale. Il y a un nombre incalculable de vidéos à découvrir, toutes sur des sujets variés. Il y a des vidéos de bricolage et dartisanat, de la comédie, vous lappelez.

Si TikTok semble familier, cest parce quil existe des applications similaires qui lont précédé, comme Vine et Dubsmash. TikTok avait également un prédécesseur, appelé Musical.ly, que les entrepreneurs chinois Alex Zhu et Luyu Yang ont lancé en 2014. ByteDance a acquis Musical.ly en 2017, puis un an plus tard, il a intégré les fonctionnalités de base et la base dutilisateurs du service dans sa propre application TikTok . Les utilisateurs existants de Musical.ly ont été migrés vers des comptes TikTok.

En 2018, TikTok avait dépassé Facebook, Instagram, YouTube et Snapchat lors dinstallations mensuelles dans lApp Store américain et le Google Play Store. Il compte plus dun milliard dutilisateurs actifs mensuels dans le monde. En conséquence, ByteDance est désormais considérée comme la startup la plus précieuse au monde, avec une valorisation de plus de 105 milliards de dollars.

ByteDance soutient que les données des utilisateurs américains sont stockées aux États-Unis et que les plus gros investisseurs de TikTok viennent des États-Unis. Il prétend également embaucher 10 000 employés américains. Et il a tenté de se dissocier de ses racines, retirant lapplication de Hong Kong en réponse à la loi controversée de Pékin sur la sécurité nationale.

Les commentaires de Trump vendredi font suite à des informations publiées plus tôt dans la journée selon lesquelles Microsoft serait en pourparlers pour acheter lapplication. Selon CNBC News , Trump a indiqué lors de son vol avec les journalistes quil ne soutenait pas lachat de TikTok par Microsoft à ByteDance. Gardez à lesprit que TikTok est sous le regard des États-Unis depuis des semaines. Même le secrétaire dÉtat Mike Pompeo a discuté de linterdiction de lapplication. "Nous prenons cela très au sérieux", a déclaré Pompeo à Fox News .

Il a également averti les citoyens américains de faire preuve de prudence lorsquils utilisent TikTok, car leurs données privées se retrouvent «entre les mains du Parti communiste chinois».

Écrit par Maggie Tillman.