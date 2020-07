Comment démarrer une collecte de fonds sur Instagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité qui permettra à certains utilisateurs de démarrer des collectes de fonds personnelles sur la plate-forme. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Instagram appartenant à Facebook a déclaré quil déploie une nouvelle façon de collecter des fonds sur Instagram pour "une cause personnelle, comme vous-même, votre petite entreprise, un ami ou une cause qui vous tient à cœur". Gardez à lesprit que Facebook offre déjà une capacité similaire de collecter des fonds pour des causes personnelles sur Facebook.

Maintenant, la société lance une fonctionnalité de collecte de fonds personnelle pour lapplication mobile Instagram pour Android. Les utilisateurs Instagram souvent de lapplication iPhone devraient également bénéficier de la nouvelle fonctionnalité. Cest aussi un déploiement limité, ou un test, au début.

Vous devez utiliser lapplication Instagram Android (iPhone à suivre) et avoir au moins 18 ans pour créer une collecte de fonds personnelle sur Instagram.

Pour créer une collecte de fonds personnelle sur Instagram, modifiez votre profil, puis appuyez sur «ajouter une collecte de fonds» et sélectionnez «collecter des fonds». Vous devrez classer la collecte de fonds, ajouter dautres informations et une photo, et fournir les détails de paiement via Stripe. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Envoyer pour soumettre votre collecte de fonds pour examen.

Toutes les collectes de fonds seront soumises à Instagram pour examen avant dêtre mises en ligne. Pour plus dinformations sur les règles de la collecte de fonds personnelle, rendez-vous ici.

Une fois approuvé, vous pouvez commencer à collecter des fonds. Chaque collecte de fonds dure 30 jours mais peut être prolongée autant de fois que vous le souhaitez.

Lorsque les gens font un don à votre collecte de fonds, ils peuvent garder leurs informations cachées, mais vous verrez leur nom dutilisateur, leur nom et leur don. Une fois la collecte de fonds terminée, les fonds sont versés sur votre compte bancaire pré-désigné. Pour en savoir plus sur la réception des paiements dune collecte de fonds personnelle, cliquez ici .

Vous pouvez en savoir plus sur les catégories de collectes de fonds disponibles ici. Il y a aussi une liste des causes éligibles ici.

Initialement, Instagram permettra aux personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande de collecter des fonds pour leurs propres causes personnelles. Cela commence par un petit test dans ces pays. Mais, à terme, la fonctionnalité aura très probablement une version plus large. Instagram a déclaré que si vous vivez dans un pays où vous pouvez faire un don à une collecte de fonds via lapplication mobile Instagram, vous êtes également éligible pour faire un don à une collecte de fonds personnelle.

Consultez le blog d annonce dInstagram .