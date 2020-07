Quest-ce que Patreon, à quoi sert-il et comment fonctionne-t-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

YouTubers, TikTokkers, podcasteurs, utilisateurs Twitter vérifiés, streamers Twitch et autres créateurs de contenu ont une chose en commun: beaucoup dentre eux utilisent Patreon pour compléter leurs revenus. Dans ce guide, nous expliquons comment Patreon fonctionne et pourquoi vous devriez lutiliser pour soutenir votre célébrité Internet préférée.

Patreon est essentiellement un site de financement participatif pour les créateurs de contenu. Mais il se décrit comme une «plate-forme dadhésion qui permet aux créateurs dêtre payés facilement».

Des personnalités en ligne ainsi que des créateurs traditionnels tels que des musiciens et des écrivains ont afflué Patreon comme un moyen rapide et facile de laisser leurs fans, ou mécènes, les payer. Les clients sont essentiellement des abonnés Patreon, car ils envoient un montant fixe chaque mois à leurs créateurs préférés via Patreon. Les créateurs peuvent également proposer à leurs clients différents niveaux daccès pour différents prix mensuels, toujours via la plate-forme Patreon.

Nous avons tous entendu parler de lartiste affamé dont les peintures, les partitions et les sculptures ont disparu pour des millions seulement après leur mort. Cela appartient au passé. Le Web a donné à de nombreux créateurs non seulement une plate-forme pour partager leur travail, mais aussi un moyen de financement participatif. Par exemple, ils peuvent facturer 5 $ par mois via Patreon, et si vous payez, vous deviendrez un client et obtiendrez un accès anticipé à leur contenu et à leurs œuvres.

Patreon a été co-fondé en 2013 par Sam Yam et Jack Cont. Il est basé à San Francisco et compte environ trois millions dutilisateurs actifs.

Vous pouvez accéder à Patreon sur le Web ou à partir de ses applications mobiles.

Êtes-vous un créateur de contenu en ligne ou un artiste à la recherche dun revenu supplémentaire?

Patreon peut vous aider à générer des revenus pour certaines de vos créations, quil sagisse dun podcast, dune vidéo, dune chanson, dune bande dessinée Web ou autre. Vos fans, ou mécènes, peuvent payer aussi peu que quelques dollars / livres par mois ou par publication pour accéder à votre travail. Vous serez payé tous les mois, ou chaque fois que vous publiez quelque chose de nouveau. Vous pouvez même gérer les récompenses pour chaque niveau, surtout sil y a des récompenses plus élevées qui impliquent des rencontres avec des clients ou un travail personnalisé.

Le nombre de personnes qui vous soutiennent actuellement est toujours visible sur votre page par les autres clients de la plateforme Patreon. De plus, le principal moyen de communication avec vos supporters est via le flux sur leur page. Vous pouvez publier du texte, des images, des vidéos et des sondages. Patreon vous permet également de bloquer certains messages à des niveaux spécifiques. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que seuls les nouveaux messages soient affichés à ceux qui contribuent au moins 1 $.

Patreon a également un support de flux RSS personnalisé, ainsi quune intégration avec Discord.

Nous avons probablement entendu votre célébrité Internet préférée mentionner récemment Patreon. Eh bien, Patreon est un moyen pour vous de les payer pour le contenu quils créent.

Grâce à Patreon, vous pouvez désormais payer les créateurs (également appelés membres Patreon) par mois ou par publication. Par exemple, vous pouvez payer 5 $ par mois via Patreon pour obtenir un accès spécial aux vidéos dun YouTuber, qui sont privées pour tout le monde, ou vous pouvez leur donner 1 $ pour chaque nouvelle vidéo quils publient. Quoi quil en soit, si vous devenez un mécène de Patreon et choisissez de soutenir un créateur, alors Patreon dit que vous êtes un "véritable mécène des arts".

Pensez-y de cette façon: en échange de votre soutien aux créateurs, vous pouvez bénéficier de certains avantages, accéder à des téléchargements exclusifs ou à de nouveaux travaux, du contenu sans publicité, et plus encore.

Les créateurs de Patreon affichent généralement des objectifs monétaires sur leur page.

Les créateurs de Patreon peuvent proposer à leurs clients de rejoindre plusieurs niveaux, chaque niveau correspondant à un montant monétaire spécifique. Ces niveaux peuvent aller de 1 $ à 100 $ par mois. Plus un client contribue, plus il reçoit davantages. Certaines des récompenses de niveau le plus élevé incluent généralement la possibilité de communiquer directement avec le créateur, bien que ces niveaux puissent avoir un nombre maximum de «slots» qui peuvent être remplis.

Il y a aussi loption «payez ce que vous voulez» si vous ne voulez pas être un abonné mensuel dun créateur Patreon. Par exemple, si vous aimez un YouTuber et décidez de lui payer 1 $ par nouveau téléchargement de vidéo, et que ce créateur publie quatre vidéos via Patreon ce mois-ci, vous serez facturé 4 $ pour le mois.

Tout dabord, pour voir si Patreon vous convient et si vous devez devenir membre et demander de laide à dautres, vérifiez si lun de ces champs sapplique à vous:

Podcasteurs

Créateurs vidéo

Les musiciens

Artistes visuels

Communautés

Écrivains et journalistes

Créateurs de jeux

À but non lucratif

Tutoriels et éducation

Créateurs de toutes sortes

Ensuite, inscrivez-vous à Patreon! Cest gratuit.

Accédez à la page dinscription de Patreon . Ajoutez vos informations ou inscrivez-vous via un tiers comme Facebook. Définissez les détails de votre créateur, comme le nom de votre page et ce que vous créez. Suivez les étapes à lécran pour terminer votre compte de créateur Patreon.

Cliquez ici pour en savoir plus sur lassistance aux créateurs.

Si vous souhaitez soutenir un créateur, visitez sa page Patreon et sélectionnez lun de ses niveaux. Le niveau que vous choisissez débloquera certains avantages offerts uniquement dans ce niveau. Le prix du niveau est loption de paiement minimum pour débloquer ce niveau. Si votre créateur na pas de niveaux, cliquez simplement sur le bouton Devenir un mécène sur sa page.

Les nouveaux clients devront ajouter leur mode de paiement et confirmer leurs coordonnées pour devenir un parrain officiel dun créateur / membre Patreon. Sur la page de confirmation, vous pouvez consulter les détails de votre paiement, définir le montant ou la limite mensuelle et confirmer.

Vous ne savez toujours pas comment ou pourquoi vous utiliseriez Patreon? Voici un exemple simple: Molly Burke (ci-dessous) est une YouTuber aveugle. Elle crée des vidéos pour éduquer les autres et les sensibiliser. Elle offre parfois un accès exclusif à sa vie personnelle si vous la soutenez via Patreon. Par exemple, en 2020, elle a commencé à sortir avec quelquun de nouveau et la dabord présenté aux clients. Les téléspectateurs YouTube qui ne paient pas doivent attendre pour rencontrer son nouveau beau.

Consultez le centre de support de Patreon pour en savoir plus sur les abonnements Patreon, les taxes, les frais, les niveaux de FAQ, etc.