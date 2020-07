Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google met à jour Google Maps afin quil soit un peu plus écologique (et pandémique?). Il peut maintenant vous montrer les directions pour les vélos de location amarrés.

Il fonctionne avec des vélos de location en libre-service comme Citi Bike à New York ou Santander Cycles à Londres. Il vous donne dabord des itinéraires à pied pour vous rendre à un vélo à proximité et amarré, puis il vous donne des itinéraires à vélo entre différents quais. Il vous montre également les itinéraires à pied depuis votre dernier quai jusquà votre destination. Cest très similaire à une autre fonctionnalité proposée pour les scooters et les vélos qui nont pas besoin dêtre amarrés.

Google Maps propose également depuis longtemps la navigation pour les vélos traditionnels, mais voici comment Google décrit sa dernière fonctionnalité de vélo dans un article de blog:

«Pour vous offrir litinéraire cyclable le plus à jour, nous utilisons une combinaison dapprentissage automatique, dalgorithmes complexes et de notre compréhension des conditions du monde réel sur la base dimages et de données des autorités gouvernementales et des contributions de la communauté. Nous prenons également en compte diverses formes des pistes cyclables et des rues à proximité qui pourraient être moins conviviales pour votre deux roues (comme les tunnels, les escaliers et le mauvais état de la surface) afin que vous puissiez avoir le meilleur et le plus fluide des itinéraires cyclables. Vous pouvez également voir à quel point votre itinéraire sera plat ou raide. vous saurez si vous êtes pour une balade facile et venteuse ou qui fera vraiment battre le cœur.

Peut-être le plus intéressant, Google a noté que, depuis le début de la pandémie en février, les demandes ditinéraires cyclables dans Google Maps ont bondi de 69%. Google a suggéré que les gens utilisent des vélos pour rester en forme ou pour se déplacer en toute sécurité. "Au fur et à mesure que les habitudes de vélo changent, en particulier à mesure que les choses évoluent avec COVID-19, nous mettons constamment à jour ces informations pour vous aider à découvrir litinéraire de vélo le plus fiable", a déclaré Google.

La nouvelle fonctionnalité de Google Maps sera déployée cet été dans 10 villes: Chicago, New York, la baie de San Francisco, Washington DC, Londres, Mexico, Montréal, Rio De Janeiro, Sao Paulo, Taipei et New Taipei City. Google a déclaré que davantage de villes seraient prises en charge dans les mois à venir.