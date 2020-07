Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La banque en ligne Monzo a de nouveau ajouté une option de compte dabonnement premium. Appelé Monzo Plus, il coûte 5 £ par mois et est livré avec un certain nombre davantages supplémentaires en plus du compte gratuit habituel.

Avec un compte Plus, vous pouvez ajouter tous vos autres comptes bancaires et cartes de crédit non-Monzo pour contrôler vos finances au même endroit. Vous obtenez également une nouvelle carte de débit holographique avec les détails à larrière plutôt quà lavant, comme avec les cartes conventionnelles.

Vous pouvez créer des catégories personnalisées pour voir les détails du paiement au même endroit. Et vous pouvez même diviser les paiements uniques en plusieurs catégories, telles que la division des achats des supermarchés en «nourriture» et «boisson».

Des cartes virtuelles peuvent être créées pour les paiements en ligne, afin de les séparer des détails de votre carte Monzo habituelle. Alors que dautres incitations incluent 1% dintérêt (variable) sur le solde de votre compte et dans les pots ordinaires (jusquà 2 000 £).

Il existe des offres exclusives sur différents achats. Et, vous obtenez même un tracker de crédit gratuit pour voir votre pointage de crédit actuel.

Ce nest pas la première fois que Monzo teste un système dabonnement payant. Son précédent plan Plus a été abandonné en 2019, avec cette nouvelle version une "refonte complète" et un meilleur rapport qualité / prix.