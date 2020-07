Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Plusieurs comptes Twitter de haut niveau ont été piratés dans le cadre de ce qui semble être une campagne malveillante généralisée.

Le premier compte remarqué comme ayant été affecté appartient à Elon Musk. Il a apparemment été compromis par un pirate informatique qui tentait de promouvoir une arnaque au bitcoin. Le pirate informatique ou le groupe derrière lactivité a publié un tweet sur le compte de Musk. Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, semble avoir été touché par le même escroc, qui a tweeté un article similaire avec la même adresse de portefeuille Bitcoin.

Les deux comptes ont partagé dautres tweets frauduleux, bien quils aient été rapidement supprimés.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont également repéré des comptes Apple, Square Cash et Uber tweetant des messages similaires. Les tweets, qui guident clairement les gens vers le portefeuille cryptographique dun pirate informatique, ont commencé à sortir vers 16 h HE et ont dit: «Je me sens généreux à cause de COVID-19. Je doublerai tout paiement BTC envoyé à mon adresse BTC pendant lheure suivante. Bonne chance et restez en sécurité là-bas! ”

Certains tweets ont également mentionné un faux cadeau, ainsi que ladresse bitcoin du pirate: «Je me sens reconnaissant de doubler tous les paiements envoyés à mon adresse BTC! Vous envoyez 1 000 $, je vous renvoie 2 000 $! Cela ne se fait que pendant les 30 prochaines minutes », a-t-il lu avant dêtre également supprimé.

Nous avons contacté Twitter pour un commentaire et ferons un rapport si nous découvrons dautres comptes Twitter de haut niveau compromis.

La galerie ci-dessus contient des captures décran de certains des tweets descroquerie bitcoin.

Mise à jour: avec le PDG de Tesla et le PDG dApple et dautres, il semble que Barack Obama, ancien président américain, Joe Biden, ancien vice-président américain, Jeff Bezos, PDG dAmazon, et Kanye West, un artiste du spectacle, ont tous été balayés dans cette campagne, car leurs comptes ont tweeté la même arnaque.