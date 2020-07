Meilleures alternatives TikTok 2020: cinq applications de partage de vidéos à essayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

TikTok nest pas pour tout le monde. Certaines personnes ont des problèmes de sécurité concernant lapplication, tandis que dautres ne laiment pas et ne le feront jamais. Et cest OK. Mais si vous souhaitez créer et partager des vidéos avec dautres personnes, en particulier des clips courts avec des filtres et de la musique et dautres effets appliqués, vous ne pouvez vraiment pas battre TikTok. Cependant, quelques-uns tentent doffrir une expérience similaire. Voici quelques alternatives TikTok qui prennent de lampleur dans lApp Store dApple et le Google Play Store.

Peut-être que lun sera exactement ce que vous voulez.

Notre sélection des meilleures alternatives TikTok